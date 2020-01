Zlatan Ibrahimovic is er blij mee dat hij zaterdag zijn eerste doelpunt maakte sinds hij terugkeerde bij AC Milan. De 38-jarige spits merkt dat hij nog fitter moet worden, maar denkt dat hij nog veel kan laten zien.

Ibrahimovic, die op 27 december transfervrij voor zijn tweede periode bij Milan tekende, zette zijn ploeg bij Cagliari op een 0-2-voorsprong en bepaalde daarmee ook de eindstand.

De Zweed bleef maandag bij zijn rentree in San Siro tegen Sampdoria nog zonder doelpunt en zei er toen van te balen dat hij niet als een god had kunnen juichen voor de fanatieke fans van Milan. Tegen Cagliari scoorde hij dus wél, maar liet hij die manier van juichen nog achterwege.

"In San Siro zal ik als een god juichen, niet hier. Ik dank God wel iedere keer als ik scoor, op die manier merk ik dat ik leef", aldus Ibrahimovic na het duel op Sardinië.

"Het belangrijkste is dat ik me fysiek weer als vanouds ga voelen. In de beginfase leed ik een paar keer balverlies, maar ik heb gewoon wedstrijdritme nodig."

Ibrahimovic wilde niet gewisseld worden

In de tweede helft van Cagliari-Milan was coach Stefano Pioli van plan om Ibrahimovic te wisselen, maar de 116-voudig international van Zweden wilde per se blijven staan.

"Ik voelde me goed. De trainer wilde me gezien mijn leeftijd rust gunnen, maar er is geen probleem. Mentaal zit het goed, nu moet mijn lichaam nog volgen."

Ibrahimovic speelde van 2010 tot de zomer van 2012 ook al voor Milan en kwam in Italië ook uit voor Juventus en Internazionale. Verder kwam hij uit voor Malmö FF, Ajax, FC Barcelona, Paris Saint-Germain, Manchester United en LA Galaxy.

De volgende wedstrijd van Milan is woensdag in San Siro, wanneer SPAL de tegenstander is in de achtste finales van de Coppa Italia. Vier dagen later komt Udinese in competitieverband op bezoek in Milaan.

