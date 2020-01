Ajax heeft de tijdelijke overgang van Ryan Babel afgerond. De aanvaller wordt voor de rest van het seizoen gehuurd van Galatasaray, meldt de club zaterdag.

De 33-jarige Babel, die zijn transfer donderdag zelf al bevestigde, moet trainer Erik ten Hag een extra optie voorin geven. De Amsterdammers moeten het de komende tijd stellen zonder onder anderen Klaas-Jan Huntelaar, David Neres en Zakaria Labyad.

Babel, die op alle posities voorin uit de voeten kan, hoopt dat zijn nieuwe periode hem een impuls geeft. "Ik wil in een goed draaiend elftal meedoen. Dat helpt me om een bepaald niveau te halen. Na dit seizoen is het EK en daar wil ik ook klaar voor zijn", aldus de Oranje-international, die al twee keer kampioen werd met Ajax, op de site van de club.

Trainer Erik ten Hag is blij met de komst van Babel. "Hij kent Ajax, de Nederlandse competitie, de spelers en de speelwijze. Natuurlijk zal hij aanpassingstijd nodig hebben, maar hij kan het zich heel snel eigen maken. Bovendien heeft hij met het oog op het EK een sterke motivatie. We kunnen elkaar helpen."

Het wordt voor Babel zijn derde termijn in Amsterdam. In totaal kwam hij namens de 34-voudig landskampioen tot 133 wedstrijden, 29 goals en negentien assists.

Ryan Babel debuteerde in 2004 al voor Ajax en kwam ook in het seizoen 2012/2013 uit voor de Amsterdammers. (Foto: Pro Shots)

Babel speelde voor veel clubs

Babel debuteerde begin 2004 voor Ajax, waarna hij de club medio 2007 voor Liverpool verruilde. In de zomer van 2012 keerde hij na een verblijf bij Hoffenheim voor een seizoen terug. Daarna vertrok hij naar Kasimpasa. Babel kwam vervolgens uit voor Al Ain, Deportivo La Coruña, Besiktas, Fulham en Galatasaray.

De 63-voudig international behoorde de afgelopen jaren tot de selectie van bondscoach Ronald Koeman en hoopt dus mee te gaan naar het EK van komende zomer. De ervaren aanvaller is doorgaans verzekerd van een basisplaats.

Ajax verblijft momenteel in Qatar voor een trainingskamp. De regerend landskampioen speelde daar zaterdag het laatste oefenduel, waarin Club Brugge met 3-1 werd geklopt. De koploper van de Eredivisie hervat de competitie volgende week zondag met een thuiswedstrijd tegen Sparta Rotterdam.