Internazionale moet vrezen voor de koppositie in de Serie A. De ploeg kwam zaterdag voor eigen publiek niet verder dan 1-1 tegen Atalanta. Zlatan Ibrahimovic maakte eerder op de dag zijn eerste doelpunt voor AC Milan sinds hij er deze winter terugkeerde. De 38-jarige Zweed maakte in de tweede helft de 0-2 in het uitduel met Cagliari.

Inter begon in het eigen stadion Giuseppe Meazza nog uitstekend. Nadat Romelu Lukaku al in de eerste minuut de paal had geraakt, zorgde Lautaro Martínez al snel voor de openingstreffer.

De ploeg van trainer Antonio Conte leek de buit daarna binnen te hebben, maar in het slotkwartier kwamen de gasten, met Marten de Roon en Hans Hateboer in de basis, langszij. Voormalig Heracles Almelo-speler dook op bij de tweede paal en werkte de bal uit een lastige hoek binnen.

Luis Muriel had de koploper in de slotfase de tweede nederlaag van het seizoen moeten bezorgen. De Colombiaan mocht een strafschop nemen, maar zag zijn matige inzet gestopt worden door Samir Handanovic, die zijn ploeg zo toch een punt bezorgde.

Nummer twee Juventus gaat zondag op bezoek bij nummer vier AS Roma en kan bij een zege op de Romeinen een voorsprong van twee punten nemen op Inter.

Zlatan Ibrahimovic had met een treffer een groot aandeel in de zege van AC Milan. (Foto: Pro Shots)

Eerste goal Ibrahimovic sinds terugkeer

Ibrahimovic liet van zich spreken bij AC Milan. Met een subtiele inzet in de verre hoek tekende hij op Sardinië voor de 0-2, wat tevens de eindstand was. Rafael Leão, die samen met de sterspeler voorin stond, had vlak na rust de openingstreffer gemaakt.

Ibrahimovic tekende op 27 december voor zijn tweede periode bij Milan, nadat zijn contract bij het Amerikaanse Los Angeles Galaxy was afgelopen. Hij maakte maandag als invaller al zijn rentree tegen Sampdoria, maar scoorde toen niet.

Van 2010 tot en met de zomer van 2012 speelde de 116-voudig international van Zweden ook al voor Milan. In Italië kwam hij ook uit voor Juventus en Internazionale. Verder speelde hij voor Malmö FF, Ajax, FC Barcelona, Paris Saint-Germain en Manchester United.

AC Milan kon de punten goed gebruiken, want de gevallen topclub stond slechts in de middenmoot van de Serie A en is nu de nummer zeven. Cagliari is aan een goed seizoen bezig en bezet de zesde plaats.

Lazio wint ook van Napoli

Lazio blijft het maar goed doen. De Romeinen wonnen zaterdag in eigen huis van Napoli door een doelpunt vlak voor tijd van Ciro Immobile, die alweer zijn twintigste competitiedoelpunt van het seizoen maakte en daarmee topscorer is van de Serie A.

Door de nieuwe zege blijft Lazio in het spoor van Internazionale en Juventus. De ploeg van de succesvolle trainer Simone Inzaghi heeft na achttien wedstrijden slechts vier punten achterstand op Inter.

Napoli is aan een dramatisch seizoen bezig. De ploeg van trainer Gennaro Gattuso, die onlangs de ontslagen Carlo Ancelotti opvolgde, staat op de beschamende tiende plaats met liefst 22 punten achterstand op Internazionale.

