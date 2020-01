Zlatan Ibrahimovic heeft zaterdag zijn eerste doelpunt voor AC Milan gemaakt sinds hij er deze winter terugkeerde. De 38-jarige Zweed maakte in de tweede helft de 0-2 in het uitduel met Cagliari.

Met zijn subtiele inzet in de verre hoek tekende Ibrahimovic op Sardinië tevens voor de eindstand. Spits Rafael Leão, die samen met de sterspeler voorin stond, had vlak na rust de openingstreffer gemaakt.

Ibrahimovic tekende op 27 december voor zijn tweede periode bij Milan, nadat zijn contract bij het Amerikaanse Los Angeles Galaxy was afgelopen. Hij maakte maandag als invaller al zijn rentree tegen Sampdoria, maar scoorde toen niet.

Van 2010 tot en met de zomer van 2012 speelde de 116-voudig international van Zweden ook al voor Milan. In Italië kwam hij ook uit voor Juventus en Internazionale. Verder speelde hij voor Malmö FF, Ajax, FC Barcelona, Paris Saint-Germain en Manchester United.

AC Milan kon de punten goed gebruiken, want de gevallen topclub stond slechts in de middenmoot van de Serie A en is nu de nummer zeven. Cagliari is aan een goed seizoen bezig en bezet de zesde plaats.

