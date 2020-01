Nummer twee Leicester City heeft zaterdag punten verspeeld in de Premier League. In eigen huis werd met 1-2 van Southampton verloren. Chelsea (3-0 tegen Burnley) en Manchester United (4-0 tegen Norwich City) beleefden een probleemloze middag.

Leicester kwam binnen een kwartier nog op voorsprong dankzij Dennis Praet, maar Southampton sloeg snel terug met een doelpunt van Stuart Armstrong. In de slotfase tekende Danny Ings voor 1-2.

Southampton nam met de overwinning in het King Power Stadium revanche voor de vorige keer dat het Leicester trof. Op 15 oktober vorig jaar werd in eigen huis een historische 0-9-nederlaag geleden.

De nederlaag van Leicester, dat twee goals afgekeurd zag worden wegens buitenspel, betekent dat koploper Liverpool later op de dag verder kan uitlopen. 'The Reds' spelen om 18.30 uur uit tegen Tottenham Hotspur en hebben in de jacht op de eerste landstitel sinds 1990 al dertien punten voorsprong.

Chelsea en United winnen wél

In de top van de Premier League waren er wel zeges voor Chelsea en United. Chelsea versloeg Burnley dankzij doelpunten van Jorginho (penalty) en Tammy Abraham voor rust en Callum Hudson-Odoi in de tweede helft.

Chelsea staat vierde en heeft vijf punten voorsprong op nummer vijf United, dat tegen Norwich halverwege met 1-0 voor stond door een treffer van Marcus Rashford. Na rust voerden opnieuw Rashford (strafschop), Anthony Martial en Mason Greenwood de score verder op.

Eerder op de dag kwam Arsenal niet verder dan 1-1 bij Crystal Palace. Na een treffer van Pierre-Emerick Aubameyang maakte Jordan Ayew in de tweede helft met een van richting veranderde inzet gelijk. Arsenal eindigde met tien man, want Aubameyang kreeg rood na een harde tackle op Max Meyer.

Crystal Palace en Arsenal schieten weinig op met het gelijkspel. De ploeg van Roy Hodgson blijft de nummer negen met 29 punten uit 22 wedstrijden, terwijl 'The Gunners' één punt minder hebben en tiende staan.

Verder eindigde Wolverhampton Wanderers-Newcastle United in 1-1 en was het Everton van manager Carlo Ancelotti nipt te sterk voor Brighton & Hove Albion: 1-0.

