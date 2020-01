Arsenal is er zaterdag in de Premier League niet in geslaagd om drie punten te pakken op bezoek bij Crystal Palace. De ploeg van coach Mikel Arteta speelde mede door een rode kaart voor Pierre-Emerick Aubameyang met 1-1 gelijk.

Arsenal kwam na twaalf minuten spelen nog wel op voorsprong via topscorer Aubameyang. De Gabonees, die zijn veertiende treffer van het seizoen maakte, schoot van dichtbij raak na een handig balletje van Alexandre Lacazette.

Tien minuten na de pauze kwam Crystal Palace weer op gelijke hoogte. Een inzet van Jordan Ayew leek niet in het doel te verdwijnen, maar de bal viel door een touché van verdediger David Luiz alsnog binnen.

Aubameyang had halverwege de tweede helft een negatieve hoofdrol. De spits raakte Max Meyer vol op het been en moest na tussenkomst van de VAR vertrekken met een rode kaart. Beide ploegen kregen in de slotfase nog kansen op de drie punten, maar het bleef bij 1-1.

Crystal Palace en Arsenal schieten weinig op met het gelijke spel. De ploeg van Roy Hodgson blijft de nummer negen met 29 punten uit 22 wedstrijden, terwijl 'The Gunners' één punt minder hebben en tiende staan.

