Luis Suárez ondergaat zondag een operatie aan zijn rechterknie. De Uruguayaanse aanvaller van FC Barcelona liep schade op aan de buitenste meniscus.

Barcelona doet op de eigen website geen mededelingen over hoe lang Suárez exact is uitgeschakeld, maar de verwachting is dat hij niet meteen weer kan spelen.

Suárez speelde woensdag nog negentig minuten mee tegen Atlético Madrid in de halve finales van de Spaanse supercup, waarin Barcelona in de laatste tien minuten een 2-1-voorsprong verspeelde: 2-3.

De oud-Ajacied reisde wel gewoon met de rest van de selectie mee terug naar Spanje - de Spaanse supercup werd voor het eerst afgewerkt in Saoedi-Arabië - en gaat zondag dus onder het mes.

Suárez stak juist in blakende vorm

Suárez stak de afgelopen weken juist in blakende vorm. Hij maakte dit seizoen al elf doelpunten in La Liga en drie treffers in de Champions League, waarmee hij achter Lionel Messi de clubtopscorer is.

De 32-jarige routinier beschikt bij Barcelona over een contract tot de zomer van 2021. Hij gaf onlangs al te kennen dat hij graag zijn verbintenis wil verlengen met meerdere jaren.

Barcelona vervolgt volgende week zondag de competitie met een thuiswedstrijd tegen Granada. De ploeg van de bekritiseerde trainer Ernesto Valverde gaat halverwege samen met Real Madrid aan kop in La Liga.