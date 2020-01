PSV en Feyenoord hebben hun afsluitende oefenduel op hun winterse trainingskamp zaterdag verloren. De Eindhovenaren lieten zich in Qatar verrassen door KAS Eupen (1-2) en de Rotterdammers waren in Spanje niet opgewassen tegen Borussia Dortmund (2-4).

PSV kwam tegen de nummer dertien van de Belgische competitie na de 0-1 van Danijel Milicevic nog wel terug tot 1-1 door een doelpunt van gelegenheidsspits Bruma, maar moest in de tweede helft ook nog de 1-2 van Flavio Ciampichetti incasseren.

Trainer Ernest Faber kon niet over een aantal sterkhouders beschikken. Donyell Malen en Steven Bergwijn waren al niet mee afgereisd naar Qatar en Nick Viergever en Jeroen Zoet haakten vrijdag op de training af.

PSV kende door de nederlaag tegen Eupen, dat donderdag kansloos was tegen Ajax (0-2) sportief gezien een teleurstellend trainingskamp. Het ging donderdag ook al met 1-2 onderuit tegen Club Brugge, de koploper van de Jupiler Pro League.

PSV vliegt zondag met een chartervlucht en via een andere route terug uit Qatar. De directie annuleerde vrijdag de lijnvlucht vanuit Doha vanwege de opgelopen politieke spanningen in het Midden-Oosten.

Raphaël Guerreiro schiet Borussia Dortmund razendsnel op voorsprong tegen Feyenoord. (Foto: Pro Shots)

Feyenoord start dramatisch tegen Dortmund

Feyenoord kende een dramatische start tegen Dortmund, de nummer vier van de Bundesliga. De ploeg keek namelijk binnen een minuut al tegen een 0-1-achterstand aan door een doelpunt van Raphaël Guerreiro.

Daarna bracht Feyenoord de stand in evenwicht dankzij Nicolai Jørgensen, maar het kon niet voorkomen dat Dortmund naar 1-4 uitliep via Giovanni Reyna, opnieuw Guerreiro en Chris Führich. Feyenoord deed nog iets terug dankzij Luciano Narsingh.

Feyenoord speelde in de sterkst mogelijke opstelling, terwijl Dortmund niet met alle sterren aantrad. Zo deed onder anderen het supertalent Erling Braut Haaland, deze winter overgekomen van Red Bull Salzburg, niet mee.

Donderdag wist Feyenoord de eerste oefenwedstrijd in Spanje nog wel te winnen door tegen TSG Hoffenheim 1899 in de slotfase een 0-2-achterstand om te buigen in een 3-2-zege door doelpunten van Luciano Narsingh (twee) en Jens Toornstra.