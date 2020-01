Feyenoord heeft zaterdag de afsluitende oefenwedstrijd verloren op het trainingskamp in Spanje. De Rotterdammers verloren met ruime cijfers van Borussia Dortmund: 2-4.

Feyenoord kende een dramatische start tegen de huidige nummer vier van de Bundesliga. De ploeg keek namelijk binnen een minuut spelen al op een 0-1-achterstand door een doelpunt van Raphaël Guerreiro.

Daarna kwam Feyenoord terug tot 1-1 dankzij een treffer van Nicolai Jørgensen, maar kon niet voorkomen dat Dortmund uitliep naar 1-4 via Giovanni Reyna, opnieuw Guerreiro en Chris Führich. Feyenoord deed nog iets terug via Luciano Narsingh.

Feyenoord speelde in de sterkst mogelijke opstelling, terwijl Dortmund niet aantrad met alle sterren. Zo deed onder anderen het supertalent Erling Braut Haaland, deze winter overgekomen van Red Bull Salzburg, niet mee.

Donderdag wist Feyenoord nog wel de eerste oefenwedstrijd te winnen in Spanje door tegen TSG Hoffenheim 1899 in de slotfase knap een 0-2-achterstand om te buigen in een 3-2-zege door doelpunten van Luciano Narsingh (twee) en Jens Toornstra.

Volgende week zaterdag hervat Feyenoord de Eredivisie met een thuiswedstrijd tegen sc Heerenveen. De landskampioen van 2017 staat halverwege op de vijfde plaats, op dertien punten achterstand van koploper Ajax.