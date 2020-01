Ajax heeft zaterdag een indrukwekkende 3-1-zege geboekt op Club Brugge in de afsluitende oefenwedstrijd op het trainingskamp in Qatar. PSV en Feyenoord gingen in Qatar en Spanje onderuit tegen respectievelijk KAS Eupen (1-2) en Borussia Dortmund (2-4).

Ajax stond tegen de koploper van de Jupiler Pro League al heel snel op 2-0 door doelpunten van Odilon Kossounou (eigen goal) en Hakim Ziyech, waarna het na rust 3-0 werd dankzij een treffer van Quincy Promes en 3-1 via Thomas van den Keybus.

Trainer Erik ten Hag verraste enigszins met zijn opstelling. Hij posteerde Lisandro Martínez naast Joël Veltman in het centrum van de verdediging en gaf Ryan Gravenberch en Lassina Traoré een kans vanaf het begin.

Ajax kon van de basisspelers alleen niet beschikken over Daley Blind. De verdediger kampt met een ontstoken hartspier en is vermoedelijk nog een tijdje uitgeschakeld. Hij zei vrijdag zeker te weten dat hij ooit weer kan voetballen.

De Amsterdammers kenden door de overwinning op Club Brugge sportief gezien een uitstekend trainingskamp. Ze waren donderdag ook al met 2-0 veel te sterk voor Eupen door doelpunten van Siem de Jong en Traoré.

Denzel Dumfries is teleurgesteld na de nederlaag van PSV tegen KAS Eupen. (Foto: Pro Shots)

PSV zonder aantal sterkhouders

PSV kwam tegen Eupen, de nummer dertien van de Jupiler Pro League na de 0-1 van Danijel Milicevic nog wel terug tot 1-1 door een doelpunt van gelegenheidsspits Bruma, maar moest in de tweede helft ook nog de 1-2 van Flavio Ciampichetti incasseren.

Trainer Ernest Faber moest het stellen zonder een aantal sterkhouders. Donyell Malen en Steven Bergwijn waren al niet mee afgereisd naar Qatar en Nick Viergever en Jeroen Zoet haakten vrijdag op de training af.

PSV kende door de nederlaag tegen Eupen sportief gezien juist een teleurstellend trainingskamp. Het ging donderdag ook al met 1-2 onderuit tegen Club Brugge. Ritsu Doan maakte toen het aansluitingsdoelpunt.

De Eindhovenaren vliegen zondag met een chartervlucht en via een andere route terug uit Qatar. De directie annuleerde vrijdag de lijnvlucht vanuit Doha vanwege de opgelopen politieke spanningen in het Midden-Oosten.

Raphaël Guerreiro schiet Borussia Dortmund razendsnel op voorsprong tegen Feyenoord. (Foto: Pro Shots)

Feyenoord start dramatisch tegen Dortmund

Feyenoord startte dramatisch tegen Dortmund, de nummer vier van de Bundesliga. De ploeg keek namelijk binnen een minuut al tegen een 0-1-achterstand aan door een doelpunt van Raphaël Guerreiro.

Daarna bracht Feyenoord de stand in evenwicht dankzij Nicolai Jørgensen, maar het kon niet voorkomen dat Dortmund naar 1-4 uitliep via Giovanni Reyna, opnieuw Guerreiro en Chris Führich. Feyenoord deed nog iets terug dankzij Luciano Narsingh.

Feyenoord speelde in de sterkst mogelijke opstelling, terwijl Dortmund niet met alle sterren aantrad. Zo deed onder anderen het supertalent Erling Braut Haaland, deze winter overgekomen van Red Bull Salzburg, niet mee.

Donderdag wist Feyenoord de eerste oefenwedstrijd in Spanje nog wel te winnen door tegen TSG Hoffenheim 1899 in de slotfase een 0-2-achterstand om te buigen in een 3-2-zege door doelpunten van Luciano Narsingh (twee) en Jens Toornstra.

De spelers van MSV Duisburg vieren een doelpunt tegen Vitesse. (Foto: Pro Shots)

Vitesse verliest opnieuw onder Sturing

Vitesse verloor ook de tweede oefenwedstrijd onder de nieuwe trainer Edward Sturing. De Arnhemmers waren niet opgewassen tegen MSV Duisburg, de koploper van de Derde Bundesliga (1-3). Vitesse leidde nog wel met 1-0 via Riechedly Bazoer.

FC Groningen versloeg de Duitse amateurs Rot-Weiss Essen (6-2). De Groningers verspeelden een 2-0-voorsprong, maar lieten zich niet verrassen dankzij treffers van Romano Postema (drie), Ramon Lundqvist, Joel Asoro en Django Warmerdam.

De Eredivisie wordt vrijdag hervat met de wedstrijd tussen PEC Zwolle en FC Utrecht. Ajax ontvangt volgende week zondag Sparta Rotterdam, PSV gaat op bezoek bij VVV-Venlo en Feyenoord neemt het thuis op tegen sc Heerenveen.

Ajax gaat na achttien speelrondes aan kop van de ranglijst. De regerend landskampioen heeft drie punten voorsprong op naaste achtervolger AZ en tien punten voorsprong op nummer drie PSV.