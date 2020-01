André Onana en Nicolás Tagliafico maken onderdeel uit van de nieuwe spelerscommissie van de FIFPro. De twee Ajacieden zitten in een groep van veertien spelers (mannen en vrouwen) die de profvoetballers vertegenwoordigen bij de internationale spelersvakbond.

Het is de bedoeling dat de spelerscommissie van de FIFPro in ieder geval twee keer per jaar samenkomt voor overleg over de belangen van alle profvoetballers.

"Samen met deze spelers zullen we de stem van de voetballers wereldwijd versterken. Aangezien het profvoetbal zich mondiaal in hoog tempo ontwikkelt, is deze nieuwe raad belangrijker dan ooit", aldus Jonas Baer-Hoffmann, de nieuwe secretaris-generaal van de FIFPro.

"We kijken ernaar uit om deze groep spelers een platform te bieden, zodat ze hun ervaringen kunnen delen op belangrijke vraagstukken die een impact hebben op alle spelers."

Acht mannen en zes vrouwen in commissie

Naast de 23-jarige Onana en de 27-jarige Tagliafico zitten ook grote namen als Giorgio Chiellini (Juventus) en Vincent Kompany (Anderlecht) in de spelersraad, zo is zaterdag bekendgemaakt.

Verder bestaat de commissie als het gaat om mannen uit Kevin Trapp (Eintracht Frankfurt), Neven Subotic (Union Berlin), Rui Patrício (Wolverhampton Wanderers) en Eiji Kawashima (Strasbourg).

Namens de vrouwen zitten Gabriela Garton (UAI Urquiza), Saki Kumagai (Olympique Lyon), Kim Little (Arsenal), Jodie Taylor (Reign FC), Elise Kellond-Knight (Washington Spirit) en Daniela Pardo (Santiago Morning) in de raad.