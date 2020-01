Kazuyoshi Miura heeft zaterdag zijn contract bij Yokohama FC nog maar eens verlengd. De inmiddels 52-jarige Japanner, die de oudste profvoetballer ooit is, speelt hierdoor nog een jaar in zijn vaderland.

Miura gaat met zijn nieuwe contract beginnen aan zijn 35e seizoen als profvoetballer. "Ik zal zijn best blijven doen en proberen te winnen met het team. Ik ben hier ontzettend dankbaar voor en ik ben blij dat ik van het voetbal kan blijven genieten", zei de aanvaller na zijn contractverlenging.

De in Shizuoka geboren Miura begon zijn carrière in 1986 bij het Braziliaanse Santos in São Paulo. Later was hij ook in Europa actief, bij het Italiaanse Genoa en het Kroatische Dinamo Zagreb.

De 89-voudig international kwam in 2006 bij zijn huidige club Yokohama FC terecht. Vorig seizoen kwam hij tot slechts drie invalbeurten (109 minuten) in de competitie, het tweede niveau van Japan. Hij kwam dan ook niet tot scoren voor zijn ploeg.

Miura speelde in 2000 nog interland

In 2000 speelde Miura zijn laatste interland voor Japan. Opvallend is dat hij gepasseerd werd voor het WK 1998 omdat hij in de ogen van toenmalig bondscoach Takeshi Okada te oud was. Miura, toen 31 jaar, scoorde in de kwalificatiereeks voorafgaand aan dat WK nog twaalf keer.

Miura, die op 26 februari zijn 53e verjaardag viert, nam in 2017 het record van oudste prof in de geschiedenis over van Sir Stanley Matthews. De voormalig Engels international was net vijftig toen hij in 1965 zijn laatste wedstrijd voor Stoke City speelde.