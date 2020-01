Kevin Strootman heeft vrijdag zijn ploeg Olympique Marseille aan de drie punten geholpen. De Nederlander maakte als invaller het enige doelpunt in de topper op bezoek bij Stade Rennes: 0-1.

De 29-jarige Strootman kwam in de 82e minuut binnen de lijnen als vervanger van Valentin Rongier. Twee minuten later was het al raak voor de oud-speler van onder meer PSV.

Een vrije trap van Dimitri Payet belandde hard op de paal, waarna Strootman van dichtbij de bal in de bovenhoek schoot. Het was ook de enige treffer van de avond, waardoor Marseille er met de winst vandoor ging.

Het was voor Strootman zijn tweede competitiedoelpunt van dit seizoen en zijn derde treffer in totaal in Franse dienst. De linkspoot was de laatste wedstrijd van Marseille (voor de winterstop thuis tegen Olympique Nîmes) nog geschorst.

Olympique Marseille pakte zo drie belangrijke punten in de Franse Ligue 1. De ploeg uit het zuiden van Frankrijk staat tweede met 41 punten uit twintig duels. Stade Rennes blijft de nummer drie met 33 punten na negentien wedstrijden.

Landskampioen Paris Saint-Germain staat nog altijd bovenaan met 45 punten uit slechts achttien duels. De club uit Parijs speelt zondag in eigen huis tegen AS Monaco.

Bekijk de uitslagen, de stand en het programma in de Ligue 1