PSV heeft vrijdag als gevolg van de opgelopen politieke spanningen in het Midden-Oosten de lijnvlucht vanuit Doha geannuleerd. De Eindhovenaren vliegen nu zondag met een chartervlucht en via een andere route terug uit Qatar.

PSV volgt daarmee het advies van enkele internationale luchtvaartautoriteiten en vele internationale vliegtuigmaatschappijen om bepaalde delen van het luchtruim te mijden.

"Wij hebben geprobeerd om met Qatar Airways een oplossing te vinden, maar dat bleek niet mogelijk", zegt algemeen directeur Toon Gerbrands van PSV op de website van de club.

"Daarop hebben we besloten voor een alternatief te kiezen. Het is in de voorbije dagen onrustiger geworden in deze regio. Vanzelfsprekend nemen we in dit soort situaties geen enkel risico. Vandaar het besluit om de terugreis te wijzigen."

Verenigde Staten en Iran met elkaar in conflict

De Verenigde Staten en Iran vechten momenteel in het Midden-Oosten een conflict met elkaar uit. De VS doodde onlangs de Iraanse legergeneraal Qassem Soleimani bij een luchtaanval op een vliegveld in de Iraakse hoofdstad Bagdad, waarop Iran antwoordde met een raketaanval op Amerikaanse doelen in Irak.

Het trainingskamp van PSV in Qatar - maar ook dat van Ajax - is sowieso onderwerp van gesprek. De buitenwacht vindt het onbegrijpelijk dat de twee Nederlandse topclubs zich voorbereiden op de tweede seizoenshelft in een land waarin de mensenrechten ter discussie staan.

PSV speelt zaterdag nog een oefenwedstrijd tegen KAS Eupen, waarna de selectie zondagochtend terugvliegt naar Nederland. De Brabanders hervatten volgende week zondag als nummer drie de Eredivisie met een uitwedstrijd tegen laagvlieger VVV-Venlo.