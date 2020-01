Jürgen Klopp kijkt uit naar een nieuwe confrontatie met José Mourinho in de Premier League. De Duitse coach gaat zaterdag met koploper Liverpool op bezoek bij het Tottenham Hotspur van de Portugees.

In december 2018 kwamen beide trainers elkaar voor het laatst tegen in Engeland. Liverpool won toen met 3-1 van Manchester United en dat was tevens de laatste wedstrijd van Mourinho als coach van 'The Red Devils'.

Sinds november vorig jaar is de 56-jarige Mourinho de manager van Tottenham. "Hij is een trainer van wereldklasse met een specifieke mindset. Hij wil winnen met alles wat hij heeft", zei de 52-jarige Klopp vrijdag tijdens zijn persconferentie tegen diverse media.

"We verwachten een georganiseerd Tottenham Hotspur dat de ook zeker de nadruk zal leggen op het verdedigen en de counter, maar onze analyses kloppen lang niet altijd. Daarom moeten we ervoor zorgen dat we zelf onvoorspelbaar zijn."

Liverpool won dit seizoen negentien van de twintig wedstrijden in Premier League. "Ik denk dat niemand op dit moment graag tegen ons speelt", aldus Klopp, die niet rekent op een makkelijke wedstrijd. "Of ik een voorkeur heb voor Tottenham als tegenstander dit weekend? Waarschijnlijk niet."

57 Klopp vraagt pers positie Mourinho te googelen: 'Was hij keeper?'

Mourinho: 'Ons spel wordt anders zonder Kane'

Tottenham Hotspur staat in eigen huis dus voor een flinke uitdaging tegen de nog ongeslagen Premier League-koploper. De 'Spurs', die zesde staan, kunnen ook nog geen beroep doen op topscorer Harry Kane. De Engelsman is maanden afwezig door een hamstringblessure.

"We kunnen hetzelfde spel spelen zonder Harry Kane in ons elftal", zei Mourinho op zijn persconferentie tegen onder meer de BBC. "Maar als ik veel over Harry praat, word ik een beetje depressief." De 26-jarige Kane scoorde dit seizoen al elf keer in de competitie.

De oud-coach van onder meer Real Madrid en Chelsea hoopt dan ook dat Tottenham Hotspur zich nog gaat melden op de transfermarkt. "Als onze voorzitter (Daniel Levy, red.) nog met een oplossing weet te komen voor de moeilijke maanden die we gaan krijgen, dan is dat zeer welkom."

Mourinho beseft dan ook dan zijn ploeg niet de favoriet is tegen Liverpool. "Maar als je er geen vertrouwen in hebt, blijf dan maar thuis. Het is voor ons een uitdaging om tegen de koploper aan te treden. Liverpool is het beste team uit de Premier League, dat lijkt me duidelijk."

Tottenham Hotspur-Liverpool begint zaterdag om 18.30 uur in het Tottenham Hotspur Stadium. Het verschil op de ranglijst tussen beide clubs is 28 punten in het voordeel van 'The Reds'.

Harry Kane kan de komende maanden niet in actie komen. (Foto: Pro Shots)

