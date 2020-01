FC Utrecht heeft vrijdag een knappe oefenzege geboekt in Spanje. De Utrechters wonnen na een doelpuntrijke wedstrijd op overtuigende wijze met 4-3 van het Bayer Leverkusen van trainer Peter Bosz.

FC Utrecht leek aanvankelijk op een grote uitslag af te stevenen tegen Leverkusen. De ploeg stond namelijk vlak na rust al op een 3-0-voorsprong door doelpunten van Adrian Dalmau, Sean Klaiber en Gyrano Kerk.

Leverkusen kwam vervolgens terug tot 3-2 dankzij treffers van Kai Havertz en Kevin Volland, maar in de slotfase liep FC Utrecht uit naar 4-2 via Eros Maddy en bepaalde Leverkusen nog de eindstand op 4-3 door wederom Havertz.

Leverkusen, dat zesde staat in de Bundesliga, speelde met een sterk team. Bosz stelde bijna al zijn sterren op, waaronder naast Havertz en Volland ook Jonathan Tah en Karim Bellarabi, en deed ook een beroep op Daley Sinkgraven.

Smet op de overwinning van FC Utrecht was het geblesseerd uitvallen van liefst vier spelers. Zowel Willem Janssen, Adam Maher, Wouter Paes als Leon Guwara moest zich laten vervangen. Zij missen mogelijk de herstart van de Eredivisie.

Willem II en Hibernian speelden tussen de bomen in Sotogrande. (Foto: Pro Shots)

Willem II verliest van Hibernian

Willem II wist niet te winnen van Hibernian in Spanje. De Tilburgers verspeelden tegen de nummer zeven van de Schotse Premier League een 1-0-voorsprong (doelpunt Freek Heerkens) door twee tegentreffers van Oliver Shaw.

SC Heerenveen slaagde er wel in om te winnen van Llagostera in Spanje. De Heerenveeners maakten tegen de nummer tien van de Segunda Division B een 0-1-achterstand ongedaan dankzij Hicham Faik (strafschop) en Alen Halilovic (schot in kruising).

PEC Zwolle was niet opgewassen tegen Zulte Waregem in Spanje. De Zwollenaren moesten tegen de nummer zeven van de Jupiler Pro League goals incasseren van Mathieu de Smet (twee) en Nikos Kainourgios en deden wat terug via Reza Ghoochannejhad.

Later op vrijdag speelt AZ nog tegen KV Mechelen, Sparta Rotterdam tegen Waasland-Beveren, VVV-Venlo tegen KV Kortijk en komt PEC met een ander elftal opnieuw in actie, maar dit keer tegen Standard Luik.