Club Brugge gaat vertrekken uit het Jan Breydelstadion. De Belgische topclub heeft vrijdag van het stadsbestuur van Brugge toestemming gekregen om een nieuw stadion te bouwen pal naast het huidige onderkomen in Sint-Andries.

Het nieuwe stadion van Club Brugge, waarvan de naam in een later stadium bekend wordt gemaakt, moet in 2024 af zijn en gaat plaats bieden aan 40.000 toeschouwers, ruim 10.000 meer dan in het Jan Breydelstadion (29.042).

Cercle Brugge, dat ook zijn wedstrijden afwerkt in het Jan Breydelstadion, gaat op termijn Sint-Andries verlaten en zijn intrek nemen in een nieuw stadion op de Blankenbergsesteenweg.

"Het intense overleg met beide voetbalploegen heeft geleid tot een voorstel dat tegemoetkomt aan de ambities van de twee ploegen. Om het sterk verouderde Jan Breydelstadion te vervangen beoogt de stad Brugge de realisatie van twee voetbalstadions, op twee verschillende locaties", schrijft Club Brugge in een persbericht.

"Dit biedt als voordeel voor de omwonenden van de huidige Olympiasite dat de impact op wedstrijddagen substantieel verminderd wordt, doordat een van de twee ploegen de site binnen afzienbare tijd zal verlaten."

Nieuwe stadion is slepende kwestie

Het nieuwe stadion van Club Brugge is een dossier dat al lang loopt. 'Blauw-zwart' probeert al jaren een nieuw stadion te realiseren om het Jan Breydelstadion, dat 44 jaar geleden gebouwd werd, te vervangen, maar stuitte telkens op administratieve bezwaren.

Nu Club Brugge eindelijk een akkoord heeft bereikt met het stadsbestuur van Brugge, lijkt niets meer in de weg te staan voor een nieuw stadion. Club Brugge heeft nog wel een omgevingsvergunning nodig, maar dat is normaal gesproken slechts een formaliteit.

Club Brugge is de regerend kampioen in België en gaat ook halverwege dit seizoen ruimschoots aan kop in de Jupiler Pro League. De ploeg van de nieuwe trainer Philippe Clement heeft liefst tien punten voorsprong op de naaste achtervolgers Charleroi, KAA Gent en Antwerp.

Cercle Brugge moet juist vrezen voor degradatie. De ploeg van trainer Bernd Storck is hekkensluiter en heeft zes punten achterstand op de nummer voorlaatst Waasland-Beveren. Alleen de nummer laatst degradeert rechtstreeks naar het tweede niveau.