Dick Advocaat hoopt dat Feyenoord zich deze maand met twee nieuwe spelers kan versterken. Als dat lukt, dan is de trainer ervan overtuigd dat de Rotterdamse club zich voor Europees voetbal gaat plaatsen.

"Ik vind dat de spoeling vrij dun is. We hebben één of twee nieuwe spelers nodig", zegt Advocaat vrijdag in Marbella tegen Feyenoord TV. De Rotterdammers bereiden zich in Spanje voor op de tweede seizoenshelft.

Advocaat maakt zich zorgen als spelers uit zijn basisteam geblesseerd raken. "Dan hebben we vervangers nodig die hetzelfde kunnen brengen. Als iedereen fit is en we krijgen er twee nieuwe spelers bij, dan móéten wij Europees voetbal halen."

In Marbella voerde Advocaat twee gesprekken met de clubleiding over mogelijke wintertransfers. "Het bestuur is zeer welwillend en denkt met me mee. Ik heb er een heel goed gevoel bij", zegt de 72-jarige coach.

Feyenoord nam deze winter al afscheid van de overbodige middenvelder Liam Kelly, die verhuurd wordt aan Oxford United. Ook Yassin Ayoub mag weg; hij reisde niet met zijn ploeggenoten mee naar het trainingskamp.

Feyenoord won woensdag met 3-2 van Hoffenheim in een oefenduel. (Foto: Pro Shots)

Advocaat wil graag extra spits hebben

In de Russische media werd Feyenoord deze week in verband gebracht met Aleksandr Kokorin, die eerder met Advocaat samenwerkte bij de nationale ploeg van Rusland. De 28-jarige spits is sinds september weer op vrije voeten nadat hij werd veroordeeld tot een gevangenisstraf wegens een gewelddelict.

Advocaat bevestigt de interesse bij RTV Rijnmond, maar acht de kans klein dat de transfer gerealiseerd kan worden. "Dat geloof ik niet. Hij is een heel grote jongen, zowel qua voetbal en qua salaris."

De trainer maakte wel duidelijk dat hij graag een spits aan zijn selectie toevoegt. Nicolai Jørgensen kende mede door blessures een moeizame eerste seizoenshelft en maakte slechts twee treffers.

"Hoewel hij heel hard heeft gewerkt, speelde 'Nico' niet altijd gelukkig. We hebben hem wel gemist, dan moest er een buitenspeler als centrumspits spelen", zei Advocaat. "Het is belangrijk dat we na de winter een fitte spits hebben."

Feyenoord werkt een training af in Marbella. (Foto: Pro Shots)

'Faciliteiten in Spanje zijn geweldig'

Terwijl medetopclubs Ajax en PSV in Qatar overwinteren, is Advocaat content met de keuze van Feyenoord om in Marbella te verblijven. "We hebben hier alles wat we willen. De faciliteiten, het trainingsveld en het hotel zijn geweldig."

Sinds Advocaat de eind oktober opgestapte Jaap Stam opvolgde, verloor Feyenoord in de Eredivisie geen duel meer. De club klom van de twaalfde naar de vijfde plaats.

In Spanje hoopt de trainer de basis te leggen voor een sterke tweede seizoenshelft. "Het is belangrijk dat je een week bij elkaar kunt zijn, dat creëert binding tussen de spelers en staf. Je hebt hier tijd om samen rustig koffie te drinken en leert elkaar beter kennen", zei de gelouterde coach.

Advocaat is te spreken over de mentaliteit van zijn spelers. "Iedereen wil zó graag. Het is echt een heel bereidwillige groep. Misschien zijn ze wel te aardig voor elkaar. Maar als iemand niet doet wat hij moet doen in een wedstrijd, dan moet je dat ook tegen elkaar kunnen zeggen. Dat gebeurt te weinig, dus dan doe ik het maar."

Feyenoord speelt zaterdag in Spanje nog een vriendschappelijk duel met Borussia Dortmund. Op 18 januari speelt de ploeg van Advocaat in de Eredivisie thuis tegen sc Heerenveen.