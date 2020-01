Komende zomer zal een aantal spelers wegens een blessure ontbreken op het EK, dat op 12 juni begint. Een overzicht van de spelers die het eindtoernooi (waarschijnlijk) missen.

Memphis Depay (Nederland): De aanvaller van Olympique Lyon kende een sterk 2019, maar op 15 december ging het mis in het competitieduel met Stade Rennes. Memphis verstapte zich en liep daarbij een gescheurde kruisband op. Bondscoach Ronald Koeman lijkt zijn belangrijkste aanvaller bij Oranje te moeten missen op het EK.

Donyell Malen (Nederland): Net als bij Memphis ging het ook voor PSV'er Malen mis op 15 december. Hij viel in de uitwedstrijd tegen Feyenoord uit met een knieblessure en inmiddels is duidelijk dat de aanvaller, die zijn doorbraak beleeft, dit seizoen niet meer in actie komt. Achter zijn beschikbaarheid voor het EK staat een groot vraagteken.

Artem Biesiedin (Oekraïne): Het lijkt erop dat Oranje tegen EK-opponent Oekraïne in ieder geval geen rekening hoeft de houden met de spits van Dynamo Kiev, die sinds half december aan de kant staat met een gescheurde kruisband. Hoewel Biesiedins herstelperiode niet geheel duidelijk is, zal het EK een race tegen de klok zijn.

Niklas Süle (Duitsland): Van de verdediger van Bayern München is sinds oktober al duidelijk dat hij het EK mist. Süle viel uit tegen FC Augsburg met een scheur in zijn kruisband en heeft inmiddels al een operatie achter de rug. Hij zal zich moeten richten op volgend seizoen.

Yusuf Yazici (Turkije): De spelmaker, die in de Champions League namens Lille OSC nog tegen Ajax speelde, kampt eveneens met een kruisbandkwetsuur. De 22-jarige Yazici speelde tot dusver negentien interlands voor Turkije, al is hij nog geen onbetwiste basisspeler.

Tom Heaton (Engeland): Hij speelde pas drie interlands, maar zat de laatste jaren wel vaak bij de Engelse selectie en was ook van de partij op het EK van 2016. De 33-jarige keeper van Aston Villa kampt met een zware blessure aan zijn knie, wat vrijwel zeker betekent dat hij het EK niet haalt.