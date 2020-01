Lionel Messi baalt van de in zijn ogen onnodige 3-2-nederlaag tegen Atlético Madrid in de halve finales van de Spaanse supercup. De sterspeler vindt dat zijn ploeg donderdag in de slotfase op kinderlijke wijze twee treffers weggaf.

"We maakten kinderlijke fouten en gaven de doelpunten praktisch cadeau", zei Messi tegen AS. "Dat doet pijn, want we spelen hier toch om een prijs."

Atlético plaatste zich voor de finale van de supercup, die dit jaar in Saoedi-Arabië wordt afgewerkt. Stadgenoot Real Madrid is zondag de tegenstander.

Alle treffers in de halve finale vielen na rust. Messi maakte de openingstreffer van Koke ongedaan en oud-Atlético-spits Antoine Griezmann zette 'Barça' met een kopbal op voorsprong. Een benutte strafschop van Alvaro Morata (overtreding doelman Neto) en een schot van Ángel Correa (na zwak verdedigen van Gerard Piqué) brachten Atlético de overwinning.

Messi schoot vroeg in de tweede helft de 1-1 binnen in Saoedi-Arabië. (Foto: Pro Shots)

Messi ziet spel Barcelona verbeteren

"In het grootste deel van de wedstrijd waren wij de betere ploeg, maar het team dat het vaakst scoort wint. Of het nou verdiend is of niet, we hebben gewoon verloren", zei Messi.

"We verdienden het niet om te verliezen", zei de aanvoerder van Barcelona. "Dat is jammer, maar we speelden gelukkig wel beter dan recentelijk. We controleerden de wedstrijd, maar in tien minuten tijd draaiden zij het volledig om."

Frenkie de Jong omsingeld door spelers van Atlético. (Foto: Pro Shots)

Barcelona won slechts een van laatste vijf duels

Van de laatste vijf duels wist Barcelona er slechts één te winnen, waardoor Real Madrid inmiddels in punten gelijkstaat met de koploper van La Liga. Toch wilde Messi niet te veel treuren na de nederlaag.

"Vandaag hebben we ondanks het verlies een stap vooruit gezet. We moeten snel weer op ons eigen niveau zien te komen. Ik heb er vertrouwen in dat trainer Ernesto Valverde daarin gaat slagen."

De ploeg van Messi speelt volgende week zondag pas weer in La Liga, als Granada naar Camp Nou komt. Frenkie de Jong, die tegen Atlético enkele minuten voor tijd werd gewisseld, is na zijn rode kaart tegen Espanyol geschorst voor dat duel.

Bekijk de stand en het programma in La Liga