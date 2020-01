Handballer Kay Smits baalt flink van de nederlaag van Oranje tegen Duitsland bij de start van het EK in Noorwegen. De topscorer - hij maakte zeven treffers in het groepsduel - ziet echter ook voldoende perspectief.

Oranje, dat voor het eerst actief is op een EK, ging donderdag met 34-23 onderuit. Duitsland geldt als een sterk handballand. Titelverdediger Spanje en Letland zijn de andere tegenstanders in de poule.

"Dit verlies doet pijn, vooral omdat we lange tijd bijbleven. Nu moeten we tegen Letland. Die ploeg kennen we goed, dat is een land waarvan we kunnen winnen", zegt Smits tegen De Telegraaf.

De 22-jarige Limburger vindt het geen schande dat Nederland de eerste groepswedstrijd verloor. "Duitsland is een absoluut topland en dat geldt ook voor Spanje", zegt hij.

"We moeten heel veel leerpunten uit dit EK halen, maar we hebben nog twee wedstrijden te gaan. En we hebben het vertrouwen dat we soms tegen toplanden kunnen verrassen, dat hebben we tot nu toe elk jaar laten zien."

Het sterke Duitsland was een maatje te groot voor Oranje. (Foto: Pro Shots)

'Willen handbal net als de vrouwen promoten'

Smits wil met de handballers een voorbeeld nemen aan de Nederlandse vrouwen, die zich de laatste jaren opwerkten naar de top en dat vorige maand bekroonden met de wereldtitel.

"Ik heb enorm veel respect voor wat zij hebben gepresteerd, en ze laten al jaren zien dat ze bij de wereldtop horen. Wij willen vanuit de mannenkant ook de handbalsport promoten", aldus de topscorer van Oranje.

"Met onze deelname aan dit EK hopen we ons steentje bij te dragen en dat verder uit te bouwen naar de komende jaren door een vaste waarde te worden op eindtoernooien."

De handballers spelen zaterdag tegen Letland en sluiten de groepsfase maandag af tegen het sterke Spanje. Alle duels worden in Trondheim gespeeld. De eerste twee in de groep gaan door.