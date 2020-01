Serie A-club Hellas Verona heeft een fan een stadionverbod van vijf jaar gegeven voor het racistisch bejegenen van Mario Balotelli. De 38-jarige man wordt gezien als aanstichter en is met behulp van camerabeelden opgespoord.

Brescia-spits Balotelli stapte begin november van het veld toen hij in Verona vanaf de tribune werd uitgejouwd. Uiteindelijk werd de 36-voudig international van Italië overgehaald om toch door te spelen.

Racisme is al jaren een groot probleem in Italië en dit seizoen was Balotelli meermaals het slachtoffer. De oud-speler van onder meer Internazionale, Manchester City, AC Milan en Liverpool werd ook door fans van Lazio racistisch bejegend.

Bovendien liet de harde kern van zijn eigen club Brescia de spits vallen na het incident in Verona. Hellas Verona werd al gestraft met een thuiswedstrijd zonder een deel van het publiek.

Balotelli strijdt dit seizoen met Brescia tegen degradatie. De club houdt in de Serie A na achttien speelrondes alleen Genoa en SPAL onder zich.

