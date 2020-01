Edwin van der Sar vindt dat de media het vertrek van Ajax-verdediger Sergiño Dest uit het trainingskamp in Qatar groter maken dan het is. Volgens de algemeen directeur is er weinig aan de hand.

Dest, die naast een Nederlands ook een Amerikaans paspoort heeft en international voor de Verenigde Staten is, voelde zich door de politieke spanningen tussen de VS en Iran niet veilig in Qatar. Hij besloot donderdag terug te keren naar Nederland.

"Voor ons was dit niet zo groot nieuws, er gaat wel vaker iemand weg uit een trainingskamp. Bijvoorbeeld door blessures. Maar doordat er nu spanningen in de regio zijn, wordt er meer nadruk op gelegd dan in onze ogen nodig is", zegt Van der Sar tegen VI.

"Ik vind dat jullie het echt te groot maken. Dat Sergiño ermee zit, snap ik. Je moet los in je hoofd zijn, anders kun je niet lekker trainen. Als je niet 100 procent bent, raak je geblesseerd. Daarom is dit ook gedaan. Maar verder hebben we geen signalen gehad."

De VS doodde onlangs de Iraanse legergeneraal Qassem Soleimani bij een luchtaanval op een vliegveld in de Iraakse hoofdstad Bagdad, die Iran beantwoordde met een raketaanval op Amerikaanse doelen in Irak. Onlangs besloot de nationale ploeg van de VS al om een trainingskamp naar Qatar te annuleren.

Sergiño Dest beleeft dit seizoen zijn doorbraak bij Ajax. (Foto: Pro Shots)

'Het is vooral heel leuk in Qatar'

Volgens Van der Sar beleeft Ajax, dat sinds de bekendmaking van de trip flinke kritiek krijgt vanwege de mensenrechten die in Qatar worden geschonden, een prima trainingskamp in het Midden-Oosten.

"Jullie zien het plezier tijdens trainingen, de spelers zijn naar de Souq Waqif (traditionele markt, red.) geweest, ze hebben een keer buiten het hotel gegeten en jullie volgen ook hun socialemediakanalen", aldus de oud-topkeeper.

"Ik kan me niet aan de indruk onttrekken dat het ook vooral heel leuk is. Dat is naast het harde werken wat nodig is om de landstitel te pakken, de beker te winnen en heel ver in de Europa League te komen. Want daarom zijn we hier."

Zonder Dest won Ajax donderdag de eerste van twee oefenduels in Qatar. De Amsterdammers waren door doelpunten van Siem de Jong en Lassina Traoré met 2-0 te sterk voor KAS Eupen en nemen het zaterdag nog op tegen Club Brugge.

Ajax vervolgt de competitie volgende week zondag met een thuiswedstrijd tegen Sparta Rotterdam. De regerend landskampioen gaat halverwege de competitie aan kop.