Ryan Babel heeft donderdag bij De Telegraaf bevestigd dat hij terugkeert bij Ajax. De geboren Amsterdammer komt op huurbasis over van het Turkse Galatasaray.

"Het is best bizar om terug te zijn, omdat het allemaal zo snel is gegaan", zegt Babel kort na zijn aankomst in Amsterdam. "Maar ik ben er blij mee. Het is geen geheim dat ik Ajacied ben en altijd ben gebleven."

De 33 -jarige Babel wordt vrijdag medisch gekeurd bij zijn nieuwe werkgever, waar hij tot het eind van het seizoen zal verblijven. De 63-voudig international heeft bij Galatasaray nog een contract tot medio 2022.

Babel begon zijn loopbaan in 2004 bij Ajax en speelde ook in het seizoen 2012/2013 in Amsterdam. In totaal kwam hij namens de club waarmee hij twee keer kampioen werd tot 133 wedstrijden, 29 goals en 19 assists.

Na zijn eerste jaren bij Ajax vertrok Babel in 2007 voor ruim 17 miljoen euro naar Liverpool. Vervolgens kwam hij ook uit voor Hoffenheim, Kasimpasa, Al Ain, Deportivo La Coruña, Besiktas en Fulham en tekende hij afgelopen zomer tot medio 2022 bij Galatasaray.

De 33-jarige Babel staat voor zijn derde periode bij Ajax. (Foto: Pro Shots)

'Kon deze lokroep niet negeren'

Babel kon naar eigen zeggen de lokroep niet negeren om weer bij Ajax aan de slag te gaan. "Maar het was niet aan mij. Het lag eraan hoe Galatasaray daar tegenaan zou kijken. Toen bleek dat ik met de verhuur beide clubs kon helpen, was de keuze makkelijk en dus snel gemaakt."

De komst van Babel moet Ajax-trainer Erik ten Hag offensief meer opties geven. Aanvallers Quincy Promes en David Neres zijn op de weg terug na blessures.

Ajax verblijft momenteel in Qatar voor een trainingskamp. De regerend landskampioen hervat de competitie volgende week zondag met een thuiswedstrijd tegen Sparta Rotterdam.