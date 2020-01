ADO Den Haag heeft donderdag definitief afscheid genomen van assistent-trainer Edwin de Graaf. De 39-jarige Hagenaar was in december al weggestuurd bij ADO na een conflict in de relationele sfeer met middenvelder Donny Gorter.

Volgens ADO hebben de club en De Graaf in goed overleg besloten om per direct uit elkaar te gaan. Hij was sinds de zomer van 2017 werkzaam in het Cars Jeans Stadion.

De Telegraaf meldde na de ruzie in december dat De Graaf en Gorter door omstanders uit elkaar moesten worden gehouden. De spelersgroep zou Gorter steunen en een terugkeer van De Graaf niet zien zitten.

De 39-jarige De Graaf was in het verleden middenvelder bij RBC Roosendaal, Feyenoord, ADO, NAC Breda, Hibernian en Excelsior. Gorter (31) kwam net als De Graaf in de zomer van 2017 bij de club, waarvoor hij dit seizoen nog geen officieel duel speelde.

Het definitieve vertrek van De Graaf komt twee weken na de aanstelling van de nieuwe trainer Alan Pardew. De Engelsman is de opvolger van Alfons Groenendijk, die begin december opstapte.

ADO is op dit moment op trainingskamp in Spanje, waar de club zich voorbereidt op de tweede seizoenshelft. De nummer zeventien uit de Eredivisie hervat de competitie op zondag 19 januari met een thuiswedstrijd tegen hekkensluiter RKC Waalwijk.

