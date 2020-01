Ajax kan de komende weken nog niet beschikken over Klaas-Jan Huntelaar. De 36-jarige aanvaller kampt met een achillespeesblessure.

"Tegen ADO Den Haag heeft hij niet gespeeld, en die klachten zijn gedurende winter niet opgelost. We willen geen risico lopen", zei trainer Erik ten Hag donderdag na de oefenwedstrijd in Qatar tegen KAS Eupen (2-0-zege) in gesprek met VI.

"Dat kan drie weken duren, maar ook vier of vijf. Die klachten zijn er nog en we moeten dat gaan oplossen. Klaas-Jan is een super belangrijke speler voor ons en wij kunnen dat niet blijven forceren."

Ajax wordt dit seizoen geplaagd door blessures in de aanval. De Amsterdammers misten eind vorig jaar ook al Quincy Promes, David Neres en Zakaria Labyad. Promes is inmiddels weer fit, maar Neres en Labyad hebben nog even nodig om fit te worden.

Om die redenen gaat Ajax zich versterken met Ryan Babel. De routinier wordt voor de rest van dit seizoen gehuurd van Galatasaray en ondergaat waarschijnlijk vrijdag de medische keuring in de Johan Cruijff ArenA.

Ryan Babel. (Foto: Pro Shots)

'Babel kan ons in heel veel zaken helpen'

Ten Hag is blij dat de directie met de komst van Babel meteen heeft ingespeeld op de vele blessuregevallen. "Dan is het op de markt heel moeilijk om een speler te vinden die er direct kan staan. Dat is met Babel wel het geval. Dan moet je toeslaan. Dat is heel goed geanticipeerd en gemanaged."

"Babel zal ook aanpassing nodig hebben, maar die aanpassingsperiode hoeft niet lang te duren. Hij kent de spelers, hij kent Ajax, hij kent de Nederlandse competitie, hij is fit, hij heeft motivatie richting het EK, hij heeft ervaring, is multifunctioneel inzetbaar en hij heeft diepgang maar kan ook in de bal spelen. Als je ziet aan welke criteria hij voldoet, dat zijn heel veel zaken die ons kunnen helpen."

Ten Hag verwacht niet dat Ajax deze maand nog een vervanger gaat halen voor Daley Blind. De verdediger is niet met de rest van de selectie mee afgereisd naar Qatar omdat er bij hem een hartspierontsteking is geconstateerd, nadat hij plotseling naar de grond was gegaan in de thuiswedstrijd tegen Valencia (0-1).

"Als er een kans zou zijn, dan zouden we het doen. Maar ik hou niet van wintertransfers, want je krijgt bijna nooit de speler die je wil. En de aanpassingstijd is maar heel kort. Tegen de tijd dat ze aangepast zijn, is het seizoen voorbij. Dat duurt nog maar vier maanden."

Ajax oefent zaterdag nog in Qatar tegen Club Brugge en hervat volgende week zondag de Eredivisie met een thuiswedstrijd tegen Sparta Rotterdam. De regerend landskampioen gaat halverwege de competitie aan kop met drie punten voorsprong op AZ en tien punten op PSV.