Ajax-trainer Erik ten Hag begrijpt de beslissing van Sergiño Dest om het trainingskamp van Ajax voortijdig te verlaten in Qatar. De negentienjarige Amerikaanse verdediger voelde zich niet veilig in het land en vloog donderdag terug naar Nederland.

"Sergiño voelde zich al dagen oncomfortabel en het gaat om het welzijn van de speler. Daarom hebben we hem toestemming verleend om terug naar huis te vliegen", zei Ten Hag voor de camera van Ajax TV.

Dest zelf heeft nog niet gereageerd op zijn keuze. Ajax meldde alleen dat de speler zich niet comfortabel voelde, maar vermoedelijk heeft dat te maken met de oplopende spanningen tussen de Verenigde Staten en Iran.

De VS doodde onlangs de Iraanse legergeneraal Qassem Soleimani bij een luchtaanval op een vliegveld in de Iraakse hoofdstad Bagdad, waarop Iran antwoordde met een raketaanval op Amerikaanse doelen in Irak.

De nationale ploeg van de VS besloot zaterdag uit veiligheidsoogpunt al om een trainingskamp naar Qatar af te blazen. Normaal gesproken zou Dest nu met dat elftal trainen, maar hij bleef bij zijn club Ajax.

Dest waarschijnlijk in actie met Jong Ajax

Dest komt maandag waarschijnlijk met Jong Ajax in Eindhoven in actie tegen Jong PSV, maar hij is nog wel een klein twijfelgeval voor de minitopper in de Keuken Kampioen Divisie vanwege wat lichte klachten.

"Sergiño heeft een kleine blessure en als die is geheeld, meldt hij zich bij Jong Ajax om eventueel maandag mee te doen tegen Jong PSV. Als hij kan spelen, dan is hij daarna klaar voor de tweede helft van het seizoen", aldus Ten Hag.

Zonder Dest won Ajax donderdag de eerste van twee oefenduels in Qatar. De Amsterdammers waren door doelpunten van Siem de Jong en Lassina Traoré met 2-0 te sterk voor KAS Eupen en nemen het zaterdag nog op tegen Club Brugge.

Ajax vervolgt volgende week zondag de Eredivisie met een thuiswedstrijd tegen Sparta Rotterdam. De regerend landskampioen gaat halverwege de competitie aan kop met drie punten voorsprong op AZ en tien punten op PSV.