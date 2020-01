Tottenham Hotspur kan de komende maanden geen beroep doen op Harry Kane. De 26-jarige spits moet zich laten opereren aan een scheur in zijn hamstring en is tot zeker april uitgeschakeld.

"Na uitvoerig onderzoek door ons medisch team moeten we helaas bevestigen dat Harry een operatie zal ondergaan om een gescheurde pees in zijn linkerhamstring te herstellen", zo valt donderdag te lezen op de site van de 'Spurs'. "We verwachten dat hij in april de training kan hervatten."

Kane blesseerde zich op Nieuwjaarsdag in de competitiewedstrijd tegen Southampton. Na 75 minuten gleed de spits een voorzet vanaf de flank binnen, waarna hij direct naar zijn linkerhamstring greep. Het doelpunt werd ook nog afgekeurd vanwege buitenspel. Zonder Kane kon de ploeg van manager José Mourinho een 1-0-nederlaag tegen 'The Saints' niet afwenden.

De blessure van Kane, die met elf doelpunten in twintig duels clubtopscorer is, is een aderlating voor Tottenham, erkende manager José Mourinho afgelopen weekend al. "Iedereen weet wie hij is, wat hij is en wat hij betekent voor het team, de fans en de club. Zijn kwaliteiten, de automatismen die aanwezig zijn in het team met hem; bij iedere minuut die hij niet maakt, missen we hem."

Tottenham Hotspur moet het in de komende maanden stellen zonder Harry Kane. (Foto: Pro Shots)

Twaalf blessures rondom de feestdagen

De zware kwetsuur van de 45-voudig Engels international is een nieuw blessuregeval in de Premier League in het schema rondom de feestdagen. In totaal raakten twaalf spelers geblesseerd in de afgelopen weken, van wie negen op Nieuwjaarsdag. Het duel met Southampton was voor Kane de vierde wedstrijd in een tijdsbestek van elf dagen.

Eerder noemde Tottenham-manager Mourinho het drukke programma al "een misdaad". Hij kreeg vervolgens bijval van collega's Jürgen Klopp (Liverpool), Josep Guardiola (Manchester City) en Steve Bruce (Newcastle United).

Tottenham Hotspur komt zaterdag weer in actie. De Londenaren, die op de zesde plek staan in de Premier League, krijgen koploper Liverpool op bezoek.

