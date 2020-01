Volgens een eigen telling van de KNVB heeft de videoscheidsrechter in de eerste seizoenhelft zeventien fouten gemaakt. Dat zijn er ongeveer even veel als vorig jaar, toen de VAR voor de winterstop zestien fouten maakte.

In 153 duels in de eerste zeventien speelrondes greep de VAR 42 keer in, meldt de KNVB. 37 keer leidde dat tot een juiste beslissing van de scheidsrechter, bij vijf situaties werd een foute beslissing genomen.

Bovendien werd de VAR twaalf keer onterecht niet ingezet, wat in totaal zeventien fouten oplevert. De KNVB laat niet weten in welke wedstrijden de fouten werden gemaakt. Wel wordt er bijvoorbeeld gemeld dat er vijf keer ten onrechte geen strafschop werd gegeven en dat de VAR zes keer een rode kaart over het hoofd zag.

"Het aantal fouten willen we uiteraard omlaag brengen", zegt scheidsrechtersbaas Dick van Egmond van de KNVB. "Maar we zijn pas anderhalf jaar onderweg."

Over een heel seizoen zorgt de VAR er wel voor zorgt dat het voetbal eerlijker en sportiever wordt, benadrukt Van Egmond. "Het lost echter niet alle problemen op en er blijft bij sommige incidenten ruimte voor interpretatie."

De VAR greep het afgelopen half jaar negen keer minder vaak in dan in dezelfde periode in het seizoen daarvoor.

Scheidsrechter maakt gebruik van de VAR in een duel van AZ. (Foto: Pro Shots)

KNVB overweegt buitenspelsoftware

De KNVB meldt daarnaast dat het met clubs en Eredivisie CV in gesprek is over mogelijke inzet van camera's in het zestienmetergebied en buitenspelsoftware.

Die buitenspelsoftware wordt in de Premier League dit seizoen al gebruikt en leidt met regelmaat tot ophef. Op het oog zuivere doelpunten worden afgekeurd omdat er sprake is van enkele centimeters buitenspel.