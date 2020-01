De trainer die PSV zal aanstellen voor volgend seizoen, zal van buitenaf komen. De Eindhovenaren verwachten niet op korte termijn een nieuwe coach te presenteren.

Met Phillip Cocu en Mark van Bommel kwamen de laatste twee hoofdtrainers van PSV voort uit de eigen gelederen. Cocu vertrok in de zomer van 2018 na vijf seizoenen en zijn opvolger Van Bommel werd in december 2019 na anderhalf jaar ontslagen.

Interim-trainer Ernest Faber leidt PSV tot het einde van het seizoen en liet eerder al weten dat hij na de zomer zijn oude functie van hoofd jeugdopleiding weer op zich neemt. Met Ruud van Nistelrooij, die momenteel de hoogste jeugdploeg coacht, heeft PSV een coach met ambities om ooit hoofdtrainer te worden in huis.

"Van Nistelrooij blijft zijn eigen traject volgen, ook volgend seizoen", zegt technisch manager John de Jong tegen VI. "We kijken dus buiten de deur, ook een buitenlandse trainer is een optie. Ik ben wat dat betreft avontuurlijk ingesteld. We hebben wel een paar ideeën, de komende weken gaat dat iets concreter worden", aldus De Jong.

PSV bereidt zich in Qatar voor op de tweede seizoenshelft. (Foto: Pro Shots)

Gerbrands verwacht niet snel nieuwe trainer te presenteren

PSV had geen lijst met potentiële vervangers op het moment dat Van Bommel ontslagen werd. "We hadden natuurlijk verwacht dat Van Bommel langer zou blijven, langer dan dit seizoen", zegt algemeen directeur Toon Gerbrands. "We gaan er nu volop mee aan de slag."

Gerbrands wil geen termijn koppelen aan de aanstelling van een nieuwe trainer. "We hebben nu behoefte aan rust, niet aan een naam die uitlekt of iets dergelijks. Daarom zeg ik nu niet: volgende week of volgende maand hebben we een nieuwe trainer. Zo snel zal het ook niet gaan."

PSV verblijft voor een trainingskamp momenteel in Qatar, waar het oefenduels speelt met Club Brugge (donderdag) en Eupen (zaterdag). Op 19 januari hervat de ploeg van interim-trainer Faber de competitie met een uitwedstrijd tegen VVV-Venlo.

