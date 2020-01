Ajax-verdediger Sergiño Dest heeft donderdag het trainingskamp van zijn club in Qatar verlaten. De international van de Verenigde Staten voelt zich er niet veilig.

Vermoedelijk heeft de keuze van de negentienjarige Dest te maken met de oplopende spanningen tussen de VS en het Midden-Oosten.

De VS doodde de Iraanse legergeneraal Qassem Soleimani onlangs bij een luchtaanval op een vliegveld in de Iraakse hoofdstad Bagdad, waarop Iran antwoordde met een raketaanval op Amerikaanse doelen in Irak.

Zaterdag besloot de nationale ploeg van de VS - waar Dest normaal gesproken tot behoort, maar hij bleef bij zijn club Ajax - uit veiligheidsoogpunt al om een trainingskamp naar Qatar af te blazen.

Sergiño Dest verkoos een interlandcarrière bij de Verenigde Staten boven het shirt van Oranje. (Foto: Pro Shots)

Dest verkoos VS boven Oranje

De in Almere geboren Dest koos ruim twee maanden geleden voor een carrière als Amerikaans international. Als zoon van een Amerikaanse vader en een Nederlandse moeder had hij ook voor Oranje kunnen kiezen.

Inmiddels is de Ajacied drie keer uitgekomen voor het land van zijn vader. Hij speelde - nadat hij in oktober al in twee oefenduels had meegedaan - op 16 november zijn eerste officiële interland namens de VS.

Ajax en ook PSV reisden onlangs af naar Qatar voor een trainingskamp. Op de keuze van Nederlandse topclubs is veel kritiek vanwege de mensenrechten die in het land worden geschonden.

Dest sluit in Nederland voorlopig aan bij Jong Ajax. De hoofdmacht van Ajax hervat de competitie volgende week zondag met een thuiswedstrijd tegen Sparta Rotterdam.