Valencia-trainer Alberto Celades baalt ervan dat doelman Jaume Domènech woensdag flink in de fout ging tegen Real Madrid. De concurrent van Jasper Cillessen leidde op een knullige manier de openingstreffer van het verloren duel (1-3) in de halve finale van de Spaanse supercup in.

Real-middenvelder Toni Kroos zag in de vijftiende minuut bij een hoekschop dat Domènech zijn doel uit was om aanwijzingen te geven. De Duitser besloot snel op doel te schieten en Domènech was te laat terug om de bal te kunnen tegenhouden.

De Spanjaard had juist de voorkeur boven Cillessen gekregen nadat hij de doelman van het Nederlands elftal in de afgelopen weken al verving wegens een blessure.

"We zaten al niet goed in de wedstrijd en het doelpunt deed ons extra pijn, vooral door de manier waarop. We hadden moeite om ons te herpakken. Zulke dingen mogen niet gebeuren", oordeelde trainer Celades.

Volgens Spaanse media is de fout van Domènech goed nieuws voor Cillessen. Diverse kranten schrijven dat de oud-keeper van NEC en Ajax zondag in het competitieduel met Real Mallorca weer in de basis staat.

Voor de gebruikers van app: klik op de tweet voor een video van de goal van Kroos.

'We hadden een mindere dag'

Celades zag dat zijn ploeg mede door de fout van Domènech geen moment in de wedstrijd zat in King Abdullah Sports City in Saoedi-Arabië. Nadat ook Isco en Luka Modric voor Real scoorden, deed Dani Parejo vlak voor tijd met een benutte strafschop iets terug.

"We hadden een mindere dag waarop we te weinig creëerden. Tegen een ploeg als Real kun je je dat niet veroorloven", zei de 44-jarige Spaanse trainer.

"We hebben eigenlijk geen moment echt goed gespeeld, met deze teleurstellende uitslag als resultaat. Mijn spelers hebben wel gevochten tot het einde, met nog een doelpunt als beloning."

Alberto Celades langs de lijn in Saoedi-Arabië. (Foto: Pro Shots)

Zidane: 'Vanaf het begin zag het er goed uit'

Real Madrid-coach Zinédine Zidane was vanzelfsprekend een stuk blijer met het resultaat. "Vanaf het begin zag het er goed uit en in de tweede helft vond ik ons nóg beter", zei hij.

De Fransman was te spreken over spits Luka Jovic, die sinds zijn komst naar Real afgelopen zomer met zijn vorm worstelt. "Hij liet goede dingen zien, ook al heeft hij niet gescoord. Het is niet makkelijk om aan te pikken als je niet altijd speelt. Hij heeft hard gewerkt."

De andere halve finale van de Spaanse supercup gaat donderdag tussen FC Barcelona en Atlético Madrid. De finale in Saoedi-Arabië staat zondag op het programma.