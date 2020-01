Fortuna Sittard heeft donderdag een samenwerkingsovereenkomst gesloten met Besiktas. De Limburgse Eredivisionist gaat onder meer jong Turks talent ontdekken voor de Turkse topclub.

Fortuna gaat scoutingwerkzaamheden verrichten voor Besiktas in en rondom Limburg. Binnen een straal van 100 kilometer wonen zo'n twee miljoen mensen met Turkse roots.

De huidige nummer dertien van de Eredivisie zal zo'n tweeduizend spelers in verschillende leeftijdscategorieën volgen in het talentenprogramma. "Ik ben trots dat we als Fortuna Sittard op deze manier de handen ineenslaan met een grootmacht als Besiktas", zegt voorzitter Isitan Gün op de site van Fortuna.

"Deze overeenkomst met Fortuna Sittard Club is een belangrijke stap om onze infrastructuur te verbeteren", zegt Firat Fidan, hoofd jeugdopleiding van Besiktas. "Op deze manier willen we getalenteerde jonge spelers in Europa ontdekken en hen opleiden voor de Turkse competitie, bij voorkeur voor Besiktas."

Besiktas gaat Fortuna helpen bij aanwas supporters

Een ander onderdeel van het "strategisch partnership", zoals beide clubs de samenwerking noemen, is dat de vijftienvoudig landskampioen van Turkije Fortuna gaat bijstaan met het verder professionaliseren van de club. Het laten groeien van het aantal supporters en online volgers is daarbij een van de speerpunten.

Fortuna-dircteur Ivo Pfennings verwacht een "zeer vruchtbare samenwerking" met Besiktas. "De gesprekken verliepen uitermate vlot. We kunnen zowel voetbaltechnisch als organisatorisch veel leren van een club van dit statuur. Ik weet zeker dat wij op onze beurt binnen deze constructie ook een enorme waarde hebben voor hen."

Beide clubs melden dat de samenwerking in een later stadium kan worden uitgebreid. Besiktas, dat met Jeremain Lens één Nederlandse speler in de gelederen heeft, staat momenteel vijfde in de Süper Lig.