Aston Villa heeft woensdagavond verzuimd een grote stap naar de finale van het toernooi om de League Cup te zetten. De ploeg van Anwar El Ghazi gaf bij Leicester City een 0-1-voorsprong uit handen: 1-1. In Frankrijk plaatsten Olympique Lyon en Paris Saint-Germain zich voor de halve finales van de strijd om de Coupe de la Ligue.

Frederic Guilbert opende na een klein half uur de score bij Leicester City-Aston Villa door een voorzet van El Ghazi binnen te tikken. Daar bleef het ook lang bij in het King Power Stadium, maar Leicester maakte een kwartier voor tijd alsnog gelijk. Na slordig balverlies bij Aston Villa schoot Kelechi Iheanacho hard raak.

El Ghazi werd vlak voor de gelijkmaker van het veld gehaald en maakte plaats voor de achttienjarige Indiana Vassilev. De oud-Ajacied, die tegen Leicester voor zijn zesde assist van het seizoen tekende, moest zich geblesseerd laten wisselen.

De return op Villa Park wordt op 28 januari afgewerkt. De andere halve finale gaat tussen Manchester City en Manchester United. De 'Citizens' wonnen het heenduel dinsdag met 3-1 en staan met één been in de finale.

De League Cup werd vorig jaar gewonnen door Manchester City. De ploeg van manager Josep Guardiola was in de finale op Wembley na strafschoppen te sterk voor Chelsea.

Er kwam geen winnaar bij Leicester City-Aston Villa. (Foto: Pro Shots)

Lyon mede dankzij assist Tete verder in beker

In Frankrijk bereikte Kenny Tete met Olympique Lyon de halve finales van het toernooi om de Coupe de la Ligue. De ploeg van trainer Rudi Garcia was voor eigen publiek met 3-1 te sterk voor Stade Brestois, de nummer vijftien in de Franse competitie.

Net als El Ghazi bij Aston Villa was de 24-jarige Tete met een assist belangrijk voor Lyon. De rechtsback was de aangever bij de 2-0 van Houssem Aouar in de 55e minuut. Moussa Dembélé had na twintig minuten voor de openingstreffer getekend.

Samuel Grandsir maakte het nog spannend door vijf minuten voor tijd de aansluitingstreffer te maken, maar het slotakkoord was in blessuretijd voor Lyon. Jean Lucas trof doel met een afstandsschot.

Ook Paris Saint-Germain voegde zich bij de laatste vier van het bekertoernooi. De Parijzenaars waren mede dankzij een hattrick van Mauro Icardi met liefst 6-1 te sterk voor Saint-Étienne. Neymar, Jessy Moulin en Kylian Mbappé namen de andere treffers voor hun rekening. De eretreffer viel pas twintig minuten voor tijd.