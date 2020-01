Real Madrid heeft zich woensdagavond overtuigend voor de finale van het toernooi om de Spaanse supercup geplaatst. De 'Koninklijke' was in Saoedi-Arabië met 3-1 te sterk voor Valencia, waar Jasper Cillessen opnieuw op de bank zat.

De strijd om de Supercopa de España ging altijd tussen de landskampioen en de bekerwinnaar, maar wordt dit jaar voor het eerst in de vorm van een mini-toernooi gehouden. Naast kampioen Barcelona en bekerhouder Valencia kregen ook Real en Atlético Madrid een uitnodiging voor de strijd om de supercup in Saoedi-Arabië.

Real Madrid, de nummer drie van het afgelopen seizoen, stond in het halvefinaleduel met Valencia bij rust met 2-0 voor. Toni Kroos opende de score na een kwartier door een corner in één keer in het doel te schieten en Isco schoot vlak voor rust de 2-0 binnen in het King Abdullah Sports City Stadium.

Luka Modric gooide het duel in de 65e minuut op zeer fraaie wijze in het slot door de bal met de buitenkant van zijn voet in de verre hoek te draaien. Daniel Parejo redde in blessuretijd de eer voor Valencia door een strafschop te benutten.

Valencia-trainer Albert Celades koos tegen Real opnieuw voor Jaume Domenech onder de lat, waardoor Cillessen op de bank bleef. De keeper van het Nederlands elftal werd zaterdag in de competitiewedstrijd tegen Eibar (1-0-winst) ook al gepasseerd en lijkt zijn basisplek kwijt te zijn.

De andere halve finale gaat zogezegd tussen regerend landskampioen FC Barcelona en Atlético Madrid, de nummer twee van vorig seizoen in La Liga. Die wedstrijd wordt donderdagavond gespeeld. De finale staat zondag op het programma.

Toni Kroos schoot zijn corner in één keer in het doel. (Foto: Pro Shots)