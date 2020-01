Ryan Babel begint aan zijn derde periode bij Ajax, dat de aanvaller voor de rest van het seizoen huurt van Galatasaray. De 63-voudig international droeg na zijn eerste vertrek uit de ArenA, in 2007, het shirt van negen verschillende clubs in het buitenland. Zo verging het Babel in de afgelopen dertien jaar van zijn carrière.

2007-2011: Droomtransfer naar Liverpool

Door zijn sterke prestaties bij Ajax dwong Babel in de zomer van 2007 op 21-jarige leeftijd een transfer af naar Liverpool, waar hij ploeggenoot werd van Dirk Kuijt. Een vaste basisplek bij 'The Reds' bleef weliswaar uit, maar de vleugelspeler had zeker in het begin zijn waarde voor de ploeg van toenmalig manager Rafael Benítez.

In zijn eerste twee seizoenen kwam Babel tot liefst 91 officiële duels, waarin hij veertien keer scoorde en veertien assists leverde. Die cijfers kon hij geen vervolg geven. In het seizoen 2009/2010 zat hij vaker op de bank dan hem lief was en in de winter van 2011 koos bankzitter Babel na een prijzenloze periode in Engeland voor een transfer naar Hoffenheim.

Ryan Babel speelde bij Liverpool samen met Dirk Kuijt. (Foto: Pro Shots)

2011-2012: Kort avontuur bij Hoffenheim

In de Bundesliga hoopte Babel zich opnieuw te bewijzen als een speler die in de top van Europa thuishoort. Een daverend succes werd het Duitse avontuur niet, al kreeg de linksbuiten wel direct een basisplaats en miste hij in anderhalf seizoen maar een handvol competitiewedstrijden. Zijn productiviteit liet echter te wensen over; in 51 officiële wedstrijden scoorde Babel slechts zes keer.

2012-2013: Terugkeer bij Ajax

Voor zijn vertrek naar Hoffenheim in januari 2011 was een terugkeer bij Ajax al een serieuze optie en in de zomer van 2012 kwam het er ook daadwerkelijk van. Babel, die zijn plek in de selectie van Oranje inmiddels was kwijtgeraakt, kocht zijn contract bij Hoffenheim af en tekende op 31 augustus een eenjarig contract bij zijn jeugdliefde.

De tussen 2004 en 2007 bij Ajax zo belangrijke Babel slaagde er dit keer niet in zijn stempel te drukken in Amsterdam. Geplaagd door een schouder- en knieblessure miste hij veel wedstrijden en trainer Frank de Boer zette hem niet altijd in de basis. Babel had met vier goals en zes assists wel zijn aandeel in de 32e landstitel van Ajax.

Ryan Babel keerde in de zomer van 2012 terug bij Ajax. (Foto: Pro Shots)

2013-2016: Kasimpasa en stap terug bij Al-Ain

Een nieuwe aanbieding van Ajax bleef uit, waarop Babel in de zomer van 2013 koos voor Kasimpasa, zijn eerste van in totaal drie clubs in Turkije. Onder trainer Shota Arveladze liet hij eindelijk weer glimpen van de oude Babel zien; met drie doelpunten en zeven assists in zijn eerste negen competitieduels schoot de aanvaller uit de startblokken.

Babel kon sowieso redelijk goede cijfers overleggen bij Kasimpasa - hij was in 59 officiële duels goed voor veertien treffers en twaalf assists - maar een stap hogerop bleef uit. Sterker nog: de oud-Ajacied koos verrassend voor een lucratieve overstap naar Al-Ain FC in de Verenigde Arabische Emiraten.

Sportief bleek dat niet bepaald een gelukkige beslissing. Hij speelde alleen tussen augustus en december 2015 wedstrijden voor de topclub in het Midden-Oosten en kwam vooral negatief in het nieuws door zijn gedrag. In september 2016 liet Babel zijn contract bij Al-Ain ontbinden.

Ryan Babel kende een goede periode bij Kasimpasa. (Foto: Pro Shots)

2016: Deportivo La Coruña

Door zijn transfervrije status werd Babel opnieuw in verband gebracht met een terugkeer bij Ajax. Hij trainde zelfs even mee met de beloften van de Amsterdammers, maar tekende eind 2016 uiteindelijk bij Deportivo La Coruña.

Zijn eerste en tot dusver enige avontuur in Spanje duurde slechts drie maanden tot januari 2017. Door familieomstandigheden ging hij niet in op een nieuwe aanbieding, waardoor zijn periode bij Deportivo beperkt bleef tot elf competitieduels.

2017-2019: Loopbaan uit het slop bij Besiktas

In januari 2017 tekende de toen dertigjarige Babel een contract van 2,5 jaar bij Besiktas, waar hij er wél in slaagde zijn loopbaan uit het slop te trekken. Babel dwong direct een basisplaats af en had met vijf treffers en vier assists in de tweede helft van het seizoen 2016/2017 zelfs nog een bijdrage aan de landstitel van Besiktas.

Zijn rehabilitatie viel ook op in Nederland. Babel speelde zich in de kijker van toenmalig bondscoach Dick Advocaat en werkte in oktober 2017 voor het eerst in zes jaar een interland af. Het luidde zijn definitieve terugkeer in bij Oranje, want hij speelde sindsdien nog twintig duels voor Nederland. Onder Ronald Koeman is Babel op dit moment zelfs verzekerd van een basisplaats.

Bij Besiktas wist Babel zijn loopbaan een nieuwe impuls te geven. (Foto: Pro Shots)

2019: Terugkeer in Engeland en pikante transfer naar Galatasaray

Ondanks een succesvolle samenwerking kwam er eind 2018 een einde aan het avontuur van Babel bij Besiktas. De Turkse topclub kampte met financiële problemen en besloot grootverdieners als Babel en Pepe van de hand te doen.

Fulham bood uitkomst en nam de Nederlander voor de rest van het seizoen op huurbasis over. Babel scoorde in een half jaar vijf keer voor 'The Cottagers', maar kon de laagvlieger in de Premier League niet voor degradatie behoeden.

De Turkse voetbalfans hoefden het maar een half jaar zonder Babel te stellen, want hij tekende tot afgrijzen van de Besiktas-fans vorige zomer een driejarig contract bij rivaal Galatasaray. De 33-jarige Babel staat vrijwel altijd in de basis, maar kiest met het oog op het EK van komende zomer toch voor een derde periode bij de club waar het voor hem allemaal begon.