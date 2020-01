Manchester United heeft zich naar verluidt in de strijd om de handtekening van Donny van de Beek gemengd. Volgens binnen- en buitenlandse media willen 'The Red Devils' de middenvelder deze winter al aantrekken.

In navolging van buitenlandse media maken ook het AD en VI woensdag melding van de serieuze interesse van United. Een transfer in de zomer ligt het meest voor de hand, want Ajax wil halverwege het seizoen in principe niemand laten gaan.

United is niet de enige club die Van de Beek over wil nemen, want de middenvelder werd vorige zomer én begin december al in verband gebracht met een zomerse transfer naar Real Madrid. Volgens De Telegraaf heeft de 'Koninklijke' 55 miljoen euro voor hem over.

Van de Beek ligt nog tot medio 2022 onder contract bij Ajax. De tienvoudig international van Oranje gaf zelf al aan graag het huidige seizoen in Amsterdam af te maken en zijn lopende verbintenis werd in het najaar van 2019 bovendien opgewaardeerd.

Donny van de Beek geniet interesse van meerdere Europese topclubs. (Foto: Pro Shots)

Van de Beek speelt al jaren in hoofdmacht

De 22-jarige Van de Beek doorliep de jeugdopleiding van Ajax en maakte in november 2015 zijn officiële debuut in de Europa League-wedstrijd bij Celtic (1-2-winst). Hij heeft inmiddels 164 officiële wedstrijden achter zijn naam staan in de hoofdmacht en scoorde daarin 39 keer.

In 2019 won Van de Beek zijn eerste prijzen met Ajax. De Amsterdammers kroonden zich tot landskampioen, veroverden de TOTO KNVB Beker en voegden daar in augustus de Johan Cruijff Schaal aan toe. Vorig seizoen werd bovendien de halve finales van de Champions League gehaald.

Van de Beek ligt met Ajax op koers om de landstitel te prolongeren, want de ploeg van trainer Erik ten Hag staat halverwege het seizoen bovenaan met een voorsprong van drie punten op naaste belager AZ. Ajax bereidt zich momenteel in Qatar voor op de tweede seizoenshelft.

In tegenstelling tot Ajax draait Manchester United vooralsnog een teleurstellend seizoen. De ploeg van manager Ole Gunnar Solskjaer overwinterde weliswaar in de Europa League, maar staat in de Premier League op een teleurstellende vijfde plek.

