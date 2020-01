Lazio heeft een boete van 20.000 euro gekregen voor de racistische leuzen van een deel van zijn fans aan het adres van Mario Balotelli. De 29-jarige aanvaller van Brescia was zondag opnieuw het mikpunt van racisme in de Serie A.

De competitiewedstrijd in Brescia werd na een half uur stilgelegd vanwege het wangedrag van een deel van de supporters van Lazio. Nadat de stadionspeaker had opgeroepen om te stoppen met het zingen van racistische liederen, werd de wedstrijd hervat.

Na het duel plaatste Balotelli een bericht op Instagram, waarin hij schreef dat de supporters van Lazio zich moeten schamen. 'Super Mario' werd gesteund door Lazio, dat zich in een verklaring op de website distantieerde van het gedrag van de eigen fans.

De club krijgt wel een boete vanwege de ongeregeldheden en wacht mogelijk nog een zwaardere sanctie. De zaak wordt voorgelegd aan de officier van justitie, die moet bepalen waar de geluiden in het stadion precies vandaan kwamen en of Lazio genoeg doet om de daders te identificeren.

Pas daarna wordt besloten of Lazio een zwaardere straf krijgt. Mogelijk moet de huidige nummer drie van Italië een wedstrijd zonder (een deel van het) publiek spelen. Balotelli opende de score tegen Lazio, maar de bezoekers trokken met 1-2 aan het langste eind.

Het is niet de eerste keer dat Balotelli dit seizoen racistisch is bejegend. Het overkwam de spits ook al in november in de uitwedstrijd tegen Hellas Verona. Ook onder anderen Romelu Lukaku en Kalidou Koulibaly waren dit seizoen al het slachtoffer van racisme in de Serie A.

Bekijk het programma, de uitslagen en de stand in de Serie A