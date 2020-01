Feyenoord neemt voorlopig afscheid van Liam Kelly. De Rotterdammers verhuren de Ierse middenvelder voor de rest van het seizoen aan Oxford United.

De 24-jarige Kelly werd afgelopen zomer door Feyenoord overgenomen van Reading. Dat gebeurde op voorspraak van de inmiddels vertrokken trainer Jaap Stam, die tussen 2016 en 2018 als manager van de Engelse ploeg met de speler samenwerkte.

In Rotterdam kon de middenvelder de verwachtingen niet inlossen. Hij kwam in de eerste seizoenshelft niet verder dan twee invalbeurten.

Kelly heeft bij Feyenoord nog een contract tot medio 2022. Zijn nieuwe ploeg Oxford is de huidige nummer vier van de League One, het derde niveau in Engeland.

Kelly trainde woensdag al mee

Kelly, die bij Feyenoord rugnummer 8 droeg en bij Oxford met nummer 28 gaat spelen, kwam tussen 2013 en 2019 tot in totaal 94 officiële wedstrijden voor Reading. Bij de club uit het Championship (tweede niveau) was hij goed voor negen doelpunten en negen assists.

Woensdag trainde de voormalig Iers jeugdinternational al mee met de selectie van Oxford United. Hij is zaterdag al inzetbaar in de thuiswedstrijd van zijn ploeg tegen Rotherham.