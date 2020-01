Denzel Dumfries verwacht dat PSV na de winterstop met nieuwe energie de weg naar boven kan vinden. Volgens de aanvoerder moeten de spelers elkaar dan wel de waarheid durven te vertellen, op een positieve manier.

"Een professional zegt zijn collega de waarheid en ik vind dat we dat voor de winterstop te weinig deden", blikt de rechtsback bij FOX Sports tijdens het trainingskamp van PSV in Qatar terug op de dramatische eerste seizoenshelft.

"Wel moet je opbouwende kritiek geven, elkaar de hand reiken. Zodat een speler er ook iets mee kan. Het heeft geen zin om elkaar dingen te gaan verwijten, al geef ik toe dat ik me daar ook schuldig aan heb gemaakt. We moeten gewoon eerlijk zijn naar elkaar toe, op een positieve manier."

Hoewel PSV met een achterstand van respectievelijk tien en zeven punten op Ajax en AZ al kansloos lijkt voor de titel, is het groepsgevoel bij PSV nog altijd intact. "Los van wat er allemaal is gebeurd, zijn we dicht bij elkaar gebleven. We willen nu ook als team vooruit."

Denzel Dumfries in duel met Jordan Teze tijdens het trainingskamp van PSV in Qatar. (Foto: Pro Shots)

'Trainerswissel zorgt voor nieuwe energie'

De slechte prestaties voor de winterstop kostten trainer Mark van Bommel zijn baan. Onder diens opvolger Ernest Faber, die de rest van het seizoen voor de groep staat, is er volgens Dumfries meteen wat veranderd.

"Als er een nieuwe trainer komt, biedt dat iedereen weer nieuwe kansen en geven alle spelers extra gas. Dat geeft direct nieuwe energie, dat merk je hier op het trainingskamp ook."

"Het is nu zaak om de negatieve stemming die er heerste opzij te schuiven en weer vooruit te kijken met z'n allen. Ik merk hier dat iedereen die intentie ook heeft. Nu moet dat zich nog in wedstrijden gaan uitbetalen."

PSV oefent in Qatar tegen de Belgische ploegen Club Brugge (donderdag) en KAS Eupen (zaterdag). Op zondag 19 januari hervatten de Eindhovenaren de competitie met een uitwedstrijd tegen VVV-Venlo.