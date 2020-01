Real Madrid-trainer Zinédine Zidane ziet de strijd om de Spaanse supercup in Saoedi-Arabië niet als een veredeld oefentoernooi. De Fransman gaat er met zijn ploeg alles aan doen om de beker mee naar huis te nemen.

Waar in het verleden alleen de Spaanse kampioen en de bekerwinnaar om de Supercopa de España streden, is dit jaar voor een compleet nieuwe opzet gekozen. Naast Barcelona (landstitel) en Valencia (beker) zijn ook Atlético Madrid en Real Madrid, vorig seizoen respectievelijk tweede en derde in La Liga, uitgenodigd om in Saoedi-Arabië te komen spelen.

Real Madrid begint het minitoernooi woensdagavond met een wedstrijd tegen Valencia en volgens Zidane staat er dan meteen veel op het spel. "We zijn hier niet gekomen om de toerist uit te hangen. Dit is een belangrijke competitie. We zijn blij dat we hier mogen spelen en gaan er alles aan doen om te winnen."

De kritiek van mensenrechtenorganisaties op de keuze van de Spaanse voetbalbond voor Saoedi-Arabië ging Zidane op zijn persconferentie uit de weg. "We zijn hier als professionals en de mensen hebben ons hier geweldig ontvangen."

De spelers van Real Madrid bereiden zich op het trainingsveld in Djedda voor op het duel met Valencia. (Foto: Pro Shots)

Fans Saoedi-Arabië lopen warm voor Spaanse duels

Het King Abdullah-stadion in Djedda, dat plaats biedt aan 62.000 toeschouwers, zal de komende dagen in ieder geval goed gevuld zijn. De halve finale van donderdag tussen Barcelona en Atlético Madrid is uitverkocht, terwijl er voor Real Madrid-Valencia dinsdagavond al ruim 50.000 tickets aan de man waren gebracht.

"Het voetbal ontwikkelt zich, of we het nu willen of niet", zei Valencia-trainer Albert Celades. "We snappen wel dat het voor Spaanse supporters bijna niet te doen is om deze trip te maken, maar daarom zullen we proberen om de beker voor hen mee terug te nemen naar onze stad."

Ook vorig seizoen werd de Spaanse supercup al buiten Spanje gehouden. Barcelona was toen in het Marokkaanse Tanger met 2-1 te sterk voor Sevilla. De finale van de komende editie is zondag om 19.00 uur (Nederlandse tijd).