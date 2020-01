Ole Gunnar Solskjaer heeft Manchester United nog niet zo slecht zien spelen als dinsdag tegen Manchester City. De confrontatie met de stadgenoot in de halve finales van de League Cup eindigde in een 1-3-nederlaag.

United stond in het heenduel na veertig minuten al met 0-3 achter door doelpunten van Bernardo Silva en Riyad Mahrez en een eigen goal van Andreas Pereira. Na rust deed Marcus Rashford iets terug.

"We hebben onder mijn leiding nog niet zo slecht gespeeld als in de fase tussen het eerste doelpunt (Silva scoorde in de zeventiende minuut, red.) en het rustsignaal", oordeelde Solskjaer, die United sinds december 2018 coacht.

"Het lukte ons gewoon niet om met die tegenslag om te gaan en liepen overal maar achteraan. We slaagden er niet in om druk te zetten en gaven veel ruimte weg. We geloofden er niet in en maakten verkeerde keuzes."

De 46-jarige Noor zag na rust een beter United. "Ik gaf in de rust de opdracht om in ieder geval de tweede helft te 'winnen', waardoor we nog in de race zijn om een finaleplaats. De tweede helft geeft ons reden om er nog in te geloven."

Manchester City maakte al in de eerste helft korte metten met Manchester United. (Foto: Pro Shots)

Guardiola: 'Het is nog niet gespeeld'

City-manager Josep Guardiola kwam met vrijwel dezelfde wedstrijdanalyse als zijn collega Solskjaer. "In de beginfase ontliepen beide ploegen elkaar weinig, maar na het doelpunt van Bernardo speelden we heel goed", zei hij.

"In de tweede helft hadden we het lastig, maar het is een fantastisch resultaat om op Old Trafford met 1-3 te winnen. Desondanks is het nog niet gespeeld."

De return tussen de clubs uit Manchester wordt op 29 januari in het Etihad Stadium gespeeld. United vervolgt de competitie zaterdag met een thuisduel met Norwich City en Manchester City speelt een dag later uit tegen Aston Villa.

