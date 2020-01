Manchester City is dicht bij de finale van de League Cup. De ploeg van manager Josep Guardiola won de heenwedstrijd tegen aartsrivaal Manchester United in de halve finales dinsdag ruim op Old Trafford: 1-3.

City was in de eerste helft zeer dominant. De bezoekers stonden binnen veertig minuten al op 0-3 door doelpunten van Bernardo Silva (fraai afstandsschot), Riyad Mahrez (steekbal van Silva) en een eigen goal van Andreas Pereira.

Daarna verzuimde City verder uit te lopen, waarna United de stand in de slotfase nog wat dragelijker kon maken dankzij een treffer van Marcus Rashford, die het eindstation van een vlijmscherpe counter was.

Bij United bleef Tahith Chong negentig minuten op de bank zitten. De talentvolle Nederlandse aanvaller krijgt doorgaans wel veel speeltijd in de League Cup en Europa League van manager Ole Gunnar Solskjaer.

Leicester City-Aston Villa is andere halve finale

City en United spelen op 29 januari de return in het Etihad Stadium en maken dan uit wie het in de finale op Wembley opneemt tegen Leicester City of Aston Villa, die woensdag in het King Power Stadium voor het eerst tegenover elkaar staan.

United kan wel hoop putten uit de onderlinge ontmoeting van onlangs in de Premier League. 'The Red Devils' verrasten toen City in het Etihad Stadium (1-2) en deelden de stadgenoot daarmee een enorme dreun uit in de titelstrijd.

City is de titelverdediger in de League Cup, het tweede bekertoernooi van Engeland. De 'Citizens' waren vorig jaar in een spannende finale na strafschoppen te sterk voor Chelsea (4-3 na 0-0-eindstand).