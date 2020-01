Málaga heeft trainer Victor Sánchez dinsdag per direct op non-actief gezet. De 43-jarige Spanjaard kwam eerder op de dag in opspraak vanwege een op sociale media uitgelekte seksvideo.

In de bewuste video is te zien hoe Sánchez in een zwart shirt van de club seksuele handelingen verricht. Een groot deel van de eigen fans eiste daarop het onmiddellijke ontslag van hun coach, maar daar gaat de club vooralsnog dus maar half in mee.

"Vanwege de recente ontwikkelingen, die nog niet zijn bevestigd, heeft de club Sánchez per direct geschorst van zijn werkzaamheden, totdat er een volledig onderzoek is afgerond. We zullen meer informatie verschaffen als alle feiten zijn gecheckt", schrijft Málaga in een verklaring op de site.

Sánchez liet meteen na het uitlekken van de video via zijn Twitter-pagina weten dat hij het slachtoffer van afpersing is en dat de zaak inmiddels in handen van de politie is. Hij beschouwt het voorval als "schending van zijn intimiteit".

Sánchez beschikt over aflopend contract

Sánchez beschikt bij Málaga over een aflopend contract. Hij staat sinds april aan het roer, maar slaagde er vorig seizoen niet in om de club via de play-offs te laten promoveren naar La Liga en bezet dit seizoen de zestiende plaats in Segunda División A.

De oud-middenvelder, die acht interlands voor het Spaanse nationale elftal speelde, was eerder als hoofdtrainer werkzaam bij Sevilla (2012/2013), Deportivo La Coruña (2015/2016), Olympiacos (2016) en Real Betis (2016).

Málaga is de laatste jaren ver afgezakt in het Spaanse voetbal. 'Los Boquerones', waar onder anderen Ruud van Nistelrooij ooit actief voor was, haalde in 2013 nog de kwartfinales van de Champions League, maar degradeerde niet veel later uit La Liga.