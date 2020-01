VVV-Venlo heeft zich dinsdag versterkt met Oussama Darfalou. De Limburgers nemen de Algerijnse aanvaller voor de rest van dit seizoen op huurbasis over van Vitesse.

VVV is nog wel in afwachting van de tewerkstellingsvergunning die Darfalou moet verkrijgen voordat hij in Venlo aan de slag mag gaan. De club verwacht daar begin volgende week groen licht voor te krijgen. Darfalou zal dan zo snel mogelijk terugkeren vanuit het trainingskamp van Vitesse in Portugal.

Technisch manager Stan Valckx is verheugd met de komst van Darfalou. "We hebben nu voorin extra mogelijkheden om doelpunten te gaan maken. Oussama is een snelle, sterke, doelgerichte spits. Hij heeft een actie in huis en is gebrand om zich in Venlo te bewijzen", zegt hij op de site van de club.

VVV was met name op zoek naar aanvallende impulsen. De ploeg van de nieuwe trainer Hans de Koning scoorde in de eerste helft van het seizoen het minst van alle clubs (zeventien keer) en verkeert op de zestiende plaats in acuut degradatiegevaar.

Darfalou wist nooit onuitwisbare indruk te maken bij Vitesse

Darfalou verruilde in de zomer van 2018 USM Alger uit zijn geboorteland voor Vitesse. Hij kroonde zich in zijn laatste seizoen bij Alger tot topscorer van de Algerijnse competitie, maar hij wist bij Vitesse nooit een onuitwisbare indruk te maken.

De spits, die in het verleden ook RC Arbaâ speelde in zijn geboorteland, kwam tot dusver - voornamelijk als invaller - tot 37 officiële wedstrijden voor Vitesse. Hij scoorde daarin tien keer, waarvan twee dit seizoen in het TOTO KNVB Bekertoernooi.

VVV, dat het seizoen begon onder de inmiddels ontslagen Robert Maaskant, hervat de Eredivisie op zondag 19 januari met een thuiswedstrijd tegen PSV, waarna een week later de kraker wacht tegen hekkensluiter RKC Waalwijk.