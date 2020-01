Ajax en Galatasaray zijn in gesprek over een terugkeer van Ryan Babel naar Amsterdam, zo heeft de zaakwaarnemer van de aanvaller, Winnie Haatrecht, dinsdag bevestigd tegenover De Telegraaf.

Volgens de belangbehartiger van de Oranje-international klopt het dat Ajax de 33-jarige Babel tot de zomer wil huren. Babel zou een transfer ook wel zien zitten, maar volgens De Telegraaf is een deal "mede door de financiële afwikkeling met Galatasaray nog lang geen uitgemaakte zaak".

Ajax ziet in Babel een ideale versterking voor de voorhoede. De Nederlander is op alle posities in de aanval inzetbaar en dat geeft trainer Erik ten Hag een extra optie om eventuele afwezigen op te vangen. Voor de winter kampte Ajax met meerdere blessures (Quincy Promes, David Neres en Zakaria Labyad) waardoor de spoeling voorin dun was.

Babel kwam al twee periodes uit voor Ajax. De Amsterdammer begon zijn loopbaan in 2004 bij de Eredivisie-kampioen en verkaste in 2007 voor zo'n 17 miljoen euro naar Liverpool. In 2012 keerde hij voor één seizoen terug. In totaal speelde Babel al 133 duels voor Ajax en was hij daarin goed voor 29 goals en negentien assists.

Bij Galatasaray heeft Babel nog een contract tot de zomer van 2022. De 63-voudig international van Oranje kwam eerder ook nog uit voor Hoffenheim, Kasimpasa, Al Ain, Deportivo La Coruña, Besiktas en Fulham.