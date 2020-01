Hoewel Matthijs de Ligt maandag opnieuw geen speeltijd kreeg bij Juventus, heeft trainer Maurizio Sarri nog altijd veel vertrouwen in de jonge verdediger. Mede dankzij een hattrick van Cristiano Ronaldo won 'Juve' met 4-0 van Cagliari.

"De situatie van De Ligt is duidelijk", zei Sarri op de persconferentie na de wedstrijd in Turijn. "Ik weet zeker dat hij een van de beste verdedigers ter wereld wordt, of misschien wel de allerbeste."

Toch kreeg De Ligt maandag geen speeltijd van zijn coach. Sinds de 3-1-nederlaag tegen Lazio begin december is de international zijn basisplaats kwijt.

In de vijf wedstrijden die volgden, mocht De Ligt alleen tegen Udinese een kwartier invallen. Van die vijf duels won 'Juve' vier keer en werd alleen in de strijd om de Italiaanse Super Cup verloren van Lazio.

"We moeten niet vergeten dat De Ligt pas negentien jaar is", zei Sarri over de verdediger, die afgelopen augustus al zijn twintigste verjaardag vierde. "Hij is naar een grote club gekomen en speelde daar 23 wedstrijden op rij."

Juventus-trainer Maurizio Sarri. (Foto: Pro Shots)

'Als manager stel ik de spelers op die het best in vorm zijn'

Juventus betaalde afgelopen zomer naar verluidt 70 miljoen euro om De Ligt over te nemen van Ajax. Na enkele maanden met goede en wat mindere wedstrijden kiest Sarri de laatste tijd voor het Italiaans-Turkse duo Leonardo Bonucci-Merih Demiral.

Sarri denkt dat de tijd van De Ligt snel weer aanbreekt. "Hij moest een nieuwe taal leren en een nieuwe manier van trainen. In Italië heeft hij zijn speelstijl en zijn levensstijl moeten aanpassen."

"Daardoor heeft hij de afgelopen maanden hard moeten werken. Hij is enorm verbeterd, maar de laatste tijd had Matthijs wat kleine blessures. Dat is normaal", zei de zestigjarige coach.

"We mogen blij zijn dat Demiral fysiek en mentaal top is. Als manager stel ik de spelers op die het best in vorm zijn. Maar dat verandert niets aan hoe ik denk over De Ligt, hij wordt een van de beste verdedigers ter wereld."

Cristiano Ronaldo viert een van zijn drie treffers tegen Cagliari. (Foto: Pro Shots)

Ronaldo maakt eerste hattrick in Serie A

Behalve Demiral is ook Ronaldo momenteel in topvorm bij Juventus. De Portugese vedette maakte tegen Cagliari zijn eerste hattrick in de Serie A. In La Liga lukte hem dat 34 keer voor Real Madrid.

"Ronaldo heeft geen last meer van zijn knie en is fysiek helemaal top", stelde Sarri vast. "Eindelijk zie ik dat hij echt gelukkig is, hij kan nu zijn hoogste niveau halen."

Juventus deelt na achttien duels de koppositie met Internazionale. Zondag staat er een zware uitwedstrijd tegen AS Roma op het programma.

