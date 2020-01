Zlatan Ibrahimovic heeft gemengde gevoelens overgehouden aan zijn rentree bij AC Milan. De 38-jarige Zweed baalt ervan dat hij tegen Sampdoria (0-0) niet won én niet scoorde, maar is wel blij dat hij terug is in Milaan.

Ibrahimovic viel in de 55e minuut in, wat betekende dat hij na 7,5 jaar weer minuten maakte namens AC Milan. Van 2010 tot de zomer van 2012 speelde hij ook al voor de gevallen grootmacht.

"Toen ik het veld betrad, ging er veel door me heen. Ik dacht terug aan toen ik hier jaren geleden speelde, en ik zou nog wel tien jaar willen spelen", aldus Ibrahimovic.

"Het was mijn droom om te scoren, maar ik weet zeker dat dat vanzelf komt. Of ik tevreden ben? Ik ben alleen tevreden als ik win, maar het was mooi om weer in San Siro te spelen. Ik heb het gemist."

De spits tekende vorige maand in Milaan nadat zijn contract bij Los Angeles Galaxy ten einde was. Eerder kwam hij uit voor Malmö FF, Ajax, Juventus, Internazionale, FC Barcelona, Paris Saint-Germain en Manchester United.

Ibrahimovic kon zijn rentree bij AC Milan niet opluisteren met een doelpunt. (Foto: Pro Shots)

'Het ontbreekt aan vertrouwen'

Ibrahimovic merkte tijdens zijn invalbeurt tegen Sampdoria dat Milan in een dal zit. Hij zag een gebrek aan zelfvertrouwen bij zijn ploeggenoten en kreeg het ongenoegen van de fans mee.

"In de laatste fase van een aanval ontbreekt bij ons het vertrouwen. Ik wil Milan het vertrouwen teruggeven", aldus de 116-voudig international van Zweden, die positief blijft.

"Het is duidelijk dat de fans niet blij zijn met de resultaten, want ze zijn anders gewend. We moeten lijden en ons best doen, dan weet ik zeker dat we er weer bovenop komen."

Milan kent opnieuw een moeizaam seizoen. De zevenvoudig Champions League-winnaar staat slechts twaalfde in de Serie A. Zaterdag is nummer zes Cagliari de volgende tegenstander.

Bekijk de uitslagen, de stand en het programma in de Serie A