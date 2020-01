AS Roma-clubicoon Daniele De Rossi zet per direct een punt achter zijn loopbaan. De 36-jarige Italiaan vertrekt bij Boca Juniors, waar hij pas een half jaar speelde en nog een contract tot komende zomer had.

"Er is niets ergs aan de hand, maar ik heb gewoon behoefte aan tijd met mijn dochter en mijn familie. Ik mis ze en zij missen mij", verklaarde De Rossi maandag in Argentinië op een persconferentie.

"Ik had gehoopt dat dit avontuur anders zou lopen, maar helaas. Ik wil dichter bij mijn familie zijn en zal zeker in de voetbalwereld actief blijven."

De Rossi, 117-voudig Italiaans international, debuteerde in januari 2003 voor AS Roma en speelde tot afgelopen zomer niet voor een andere club. Hij droeg het shirt van Roma 616 keer. Alleen Francesco Totti (786 duels) deed dat vaker.

Via oud-ploeggenoot Nicolás Burdisso kwam De Rossi in de nadagen van zijn loopbaan bij Boca Juniors terecht, maar zijn periode bij de Argentijnse topclub werd dus niet helemaal wat de middenvelder ervan verwachtte.

Het is nog niet duidelijk wat De Rossi nu gaat doen. Vermoedelijk krijgt hij een functie in de directie van AS Roma, de club waarmee hij overigens nooit kampioen werd. Met Italië pakte hij in 2006 de wereldtitel.

Daniele De Rossi kreeg afgelopen zomer een groots afscheid bij AS Roma. (Foto: Pro Shots)