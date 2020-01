Tottenham Hotspur-fans die Chelsea-verdediger Antonio Rüdiger vorige maand racistisch zouden hebben bejegend, worden niet bestraft. Een onderzoek naar aanleiding van de wedstrijd in het Tottenham Hotspur Stadium heeft niets opgeleverd.

Tottenham-aanvaller Son Heung-min kreeg rood nadat hij Rüdiger al liggend in zijn maag trapte, waarna de Duitser vanuit het thuispubliek verwensingen naar zijn hoofd kreeg.

Het spel werd tijdelijk stilgelegd door scheidsrechter Anthony Taylor en de stadionspeaker riep meermaals om dat er gestopt moest worden met racistische leuzen, waarna de wedstrijd gewoon werd uitgespeeld.

Tottenham stelde met hulp van liplezers een onderzoek in om de daders een levenslang stadionverbod te geven en ook de politie onderzocht de zaak, maar dat heeft dus tot niets geleid.

"Desondanks staan we volledig achter Antonio Rüdiger, ook al is er geen bewijs en kunnen we dus geen verdere actie ondernemen", meldt Tottenham maandag in een verklaring.

Racisme speelt al langer een rol in het (Engelse) topvoetbal. Recent werd na Manchester City-Manchester United een fan gearresteerd die een racistisch gebaar had gemaakt en werd ook een onderzoek ingesteld naar een dertienjarige Burnley-supporter die hetzelfde deed.

Son Heung-min kreeg rood na een overtreding op Antonio Rüdiger. (Foto: Pro Shots)

